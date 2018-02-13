Milli darbe! Afrin'i terör örgütlerine dar ettiler

TSK tarafından hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürüyor.

Milli imkanlarla üretilen, TSK'nin vurucu gücü ve sınır güvenliğinin vazgeçilmezi "Fırtına obüsleri", dosta güven düşmana korku veriyor. Harekatın başından itibaren komandolar ve zırhlı birliklerin ilerleyişine destek amaçlı sınır hattı boyunca konuşlandırılan obüs bataryaları, insansız hava araçları yardımıyla belirlenen terör hedeflerine bomba yağdırıyor.