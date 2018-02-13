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Elektronik sigara içenler dikkat! Zatürre ve kanser hastalığı...

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Elektronik sigara içenler dikkat! Zatürre ve kanser hastalığı...
Elektronik sigara ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. Uzmanlara göre elektronik sigaraya maruz kalan kişilerin solunum yollarında daha fazla bakterinin barındığını tespit ettiler.
Elektronik sigara içenler dikkat! Zatürre ve kanser hastalığı... Elektronik sigara içenler dikkat! Zatürre ve kanser hastalığı... Elektronik sigara içenler dikkat! Zatürre ve kanser hastalığı...

Elektronik sigara kullanıcıları uzun süredir e-sigara zararlı mı değil mi araştırması yapıyor. Elektronik sigara üzerine yapılan yeni bir araştırma ile e-sigara kullanıcıları tedirgin. Normal sigaraya göre zararı araştırılan elektronik sigara hakkında yeni araştırma yapıldı. Araştırmanın ana isimlerinden Jonathan Grig’in yaptığı açıklamaya göre; “Pnömokoksik bakteriler hastalığa sebep olmadan solunum yolunda yaşayabilir. Ancak bazı durumlarda hücrelere nüfuz ederek zatürre ya da kan zehirlenmesine sebep olabilir. Geleneksel sigaraların bu bakterilerin hücrelere yapışmasına yardım ettiğini biliyorduk. E-sigaraların da aynı etkiyi yaratıp yaratmayacağını görmek istedik.” Peki elektronik sigara kanser ve zatürre yapıyor mu?

ZATÜRRE VE KANSER TEHDİDİ!

Elektronik sigara ile ilgili atılan iddialara bir yenisi daha eklendi.  Londra Queen Mary Üniversitesi ‘nde bir takım deneyler yapıldı. Yapılan deneylerin ilkinde kişilerin burun çeperi hücreleri laboratuvar ortamında elektronik sigara buharına maruz bırakıldı. İkinci deneyde farelere elektronik sigara buharı verildi ve daha sonra zatürreye neden olan bakterilere maruz bırakıldı. Üçüncü deneyde ise 11 elektronik sigara kullanıcısının burun çeperleri bu ürünleri kullanmayan altı kişinin burun çeperiyle karşılaştırıldı. Yapılan bu deneyler sonucunda araştırmacılar, elektronik sigaraya maruz kalan kişilerin hava yolu hücrelerine daha fazla bakteri yapıştığını fark etti. Daha önce Amerika'da yapılan çalışma sonucu elektronik sigaranın DNA'ya zarar vererek kanser riskini artırabileceğini ortaya koymuştu.

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