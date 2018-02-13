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Türkiye reklamda dijitali sevdi

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Türkiye reklamda dijitali sevdi
Dünya’da dijital reklam pazarı 40,1 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'de 2017 döneminde yüzde 14,6 oranında büyüme göstererek 1.063 Milyon TL’ye ulaştı
Türkiye reklamda dijitali sevdi Türkiye reklamda dijitali sevdi Türkiye reklamda dijitali sevdi

Dijital reklamlar yıllar içinde gösterdiği gelişimle beraber toplamdan aldığı payı arttırarak ikinci büyük mecra konumunda yer alıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de bu çekim gücünden etkilenerek dijital reklam pazarına her geçen gün daha çok dahil oluyor. Dünya’da ise durum; ABD’nin hazırladığı rapora göre yüzde 23 büyüyerek 40,1 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’de dijital reklam pazarı ise her geçen yıl çift haneli büyümesini sürdürüyor. Dijital reklam yatırımları açıklanan son verilere göre, Türkiye’de 2017 döneminde yüzde 14,6 oranında büyüme göstererek 1.063 Milyon TL’ye ulaştı. Dijital tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de reklam pazarının çekici gücü olmaya devam ediyor.

Dijital reklamlar Türkiye'de de reklam endüstrisinin çekici gücü

İnternet kullanım ağının gelişmesi sayesinde, marka bilinirliği yaratma düşüncesiyle hareket eden markalar dijital dünyayı etkin bir şekilde kullanıyor. Türkiye’de 2017 döneminde yüzde 14,6 oranında büyüme göstererek 1.063 Milyon TL’ye ulaşan dijital reklam yatırımları, dünyada ABD’nin hazırladığı rapora göre yüzde 23 büyüyerek 40,1 milyar dolara ulaştı.

Dijital reklamcılık çığ gibi büyüyecek

Globalleşen dünya ile birlikte ortaya çıkan reklam sektörünün, şirketler tarafından önem kazanmasıyla büyük bir pazar payına sahip olduğunu dile getiren CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, “48 milyon internet kullanıcısıyla önemli bir kitle oluşturan Türkiye’nin akıllanan dünyanın yaşam tarzına ayak uydurma çabaları devam ediyor. Bu noktada dijital dünya gün geçtikçe daha iyi bir noktaya geliyor. ABD’nin hazırladığı rapora göre yüzde 23 büyüyerek 40,1 milyar dolara ulaşan dijital reklam yatırımları bize örnek olmalı. Türkiye’de 2017 döneminde yüzde 14,6 oranında bir büyüme gerçekleşti. Türkiye reklamda dijitali sevdi. Şimdi yapmamız gereken bu oranı büyütmek için dijital reklamların önemini daha çok kavramak olmalı. Ülkemizde dijital reklamlar hak ettiği yere henüz gelmedi ama bu gelemeyeceği anlamına gelmiyor. Dijital reklamların önemini idrak etmeliyiz. Bunun için diğer ülkeleri araştırmalı kendi ülkemize uyarlamalı ve çalışmalar yapmalıyız. Diğer ülkelerdeki sektörel rakamlar incelendiğinde ve analizler yapıldığında durum değerlendirmesinin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum” dedi.

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