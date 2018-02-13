14 Şubat 2018 Çarşamba28 C.Evvel 1439
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Bitmeyen taciz! Peş peşe aramaya başladılar

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Bitmeyen taciz! Peş peşe aramaya başladılar
İngiliz kökenli GSM operatörü Vodafone’un son dönemde diğer GSM operatörlerini üst üste araması büyük tepkileri neden oluyor
Bitmeyen taciz! Peş peşe aramaya başladılar Bitmeyen taciz! Peş peşe aramaya başladılar Bitmeyen taciz! Peş peşe aramaya başladılar

İngiliz merkezli GSM operatörü Vodafone pazarlama ekibi, diğer operatörlerin abonelerini arayarak sürekli taciz etmeye başladı. 824 ile başlayan bir numaradan yapılan aramalarda farklı kişilerin aynı kişiyi gün içerisinde ve hafta boyunca arayıp “Size cazip bir teklifte bulunacağız” şeklinde taciz etmesi cep telefonu kullanıcılarını adeta bıktırdı.

“HAYIR” DENİLMESİNE RAĞMEN TEKRAR TEKRAR ARIYORLAR

“Beni bu konuyla ilgili defalarca aradınız, diğer arkadaşlarınıza da söyledim Vodafone geçmek istemiyorum” şeklinde açıklama yapılmasına rağmen üst üste aramaya devam edilmesi tepkilerin artmasına neden oluyor.

2015 yılında 132 milyon 2016 yılında 370 milyon lira zarar eden Vodafone’nun bu yılki kar zarar rakamı henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

BÖYLE BİR PAZARLAMA STRATEJİSİ Mİ OLUR?

Bilanço verilerindeki sıkıntılar nedeniyle Vodafone personelinin agresif pazarlama stratejisine yönlendirilmiş olabileceği öne sürülüyor. Ancak aynı numarayı gün aşırı arayarak Vodafone’a davet edilmek istenmesinin de hiçbir pazarlama stratejisiyle bağdaşmayacağının altı çiziliyor.

FİNANSGÜNDEM

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