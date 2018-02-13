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Atalay Demirci: Benim için ikiye bölündüler

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Atalay Demirci: Benim için ikiye bölündüler
Atalay Demirci'nin, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından yargılanmasına devam edildi
Atalay Demirci: Benim için ikiye bölündüler Atalay Demirci: Benim için ikiye bölündüler Atalay Demirci: Benim için ikiye bölündüler

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Demirci ile avukatı ve yakınları katıldı.  Mahkeme Başkanı Cem Boztaş, önceki ara karar gereği dosyaya gelen evrakları okudu.  Sanık Demirci ve avukatının söz konusu evraklara ilişkin beyanları soruldu.

FETÖ'nün finans kurumu Bank Asya'daki hesabına ilişkin savunma yapan Demirci, "Hesaplardaki hareketlilik, gösteri yaptığım şirketlerden gelen paralardır ve en fazla 3 gün bankada kalmıştır. Tüm ödemelerimi internet üzerinden bu şekilde yapıyordum. Para hareketliliği, örgütsel bir bağlantı içerisinde değildir." dedi.

 

Aleyhinde beyanda bulunan Feyzullah Gürcan isimli şahsı tanımadığını ileri süren Demirci, Gürcan'ın iddia ettiği FETÖ toplantısına katılmadığını savundu.

Demirci, 17/25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'ye ait hiçbir okulda gösteri yapmadığını öne sürerek, "Yetenek yarışmasına katıldıktan sonra hiçbir okulda gösteri yapmadım. Dünya Radyo'da anlaşmazlık yaşayıp ayrıldıktan sonra aleyhimde gazetelere ilan verdiler. Bundan sonra bu yapıya mensup kişiler ikiye bölündü, bir kısmı beni arayarak okullarda gösteri yapmamı istedi ancak davet sayısı neredeyse 100'den 1'e düştü." ifadelerini kullandı.

Demirci'nin avukatı Hakan Tunçkol da müvekkilinin okullarda sanatçı kimliğiyle gösteri yaptığını savunarak, "Örgüt üyeliği kastıyla hareket etmemiştir. Bu yapı ilerleyen zamanlarda müvekkilime husumet beslemiştir. Tanık olarak dinlenen kişiler, bilinen isimleri vermişlerdir. Müvekkilim bunlardan bir tanesidir. Şeytan FETÖ'nün kirli oyunlarının burada da devam ettiğini görüyoruz." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, celse arasında dosyaya beyan gönderen Feyzullah Gürcan'ın tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan Demirci'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar da ağır hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Komedyen Demirci'nin, sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlıkları bilinen eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür ve basketbolcu Enes Kanter ile yazışmaları olduğu bilgisine yer veriliyor.

Demirci, 17 Ağustos 2017'deki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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