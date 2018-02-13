Rusya'dan skandal PYD çıkışı!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki barış sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, “PYD'nin barış sürecine dahil olmasından yanayız” ifadelerini kullandı.
Rusya daha önce Soçi Zirvesi’ne terör örgütü PYD’nin katılacağını açıklamış ve Ankara-Moskova hattında ciddi bir krize sebep olmuştu. Fakat geçtiğimiz ay yapılan toplantıda PYD masaya oturmamıştı.
ABD SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHLİKEYE SOKUYOR
Lavrov, ABD'nin tehlikeli ve tek yanlı hareket ederek Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye soktuğunu söyledi.