ABD durmuyor! Münbiç'te kirli trafik

PKK işgalindeki Halep'e bağlı Münbiç ilçesine Pentagon tarafından zırhlı birlik ve asker takviyesi yapıldı.
Haseke-Semelka sınır kapısından 11 Şubat tarihinde 50 TIR'lık silah, cephane ve zırhlı konvoyunu PKK'ya teslim eden ABD, Münbiç cephesine de takviye birlikler sevk etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO birliklerinin kesişme noktalarına yapılan sevkıyatta ABD'ye ait zırhlı personel taşıyıcıları ile orta ve uzun menzilli otomatik silahların monte edildiği pikaplarında olduğu görüldü.
YENİ ŞAFAK