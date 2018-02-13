Sincan Çimşit Arkapınar Hobi Bahçelerine imar piyangosu

Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi projesi, Çimşit’te tarla ve hobi bahçesi fiyatlarını ikiye katladı. Arkapınar Hobi Bahçeleri’nde 500 metre kare tapulu tarla fiyatları 80 ila 100 binden, 150-200 bin TL’ye çıkmış durumda.

Özellikle büyükşehirlerde hobi bahçelerine ilgi günden güne artıyor. Başkent Ankara’da da dört bir taraf hobi bahçeleri ile yeşillenmiş durumda. Ankara’nın Gölbaşı, Kayaş, Havaalanı ve Sincan – Yenikent - Polatlı girişlerinde çok sayıda hobi bahçesi bulunuyor.

Ankara şehir merkezinin en batısında bulunan ve son dönemde hızlı gelişimi ile dikkatleri üzerine çeken Sincan’ın Çimşit ve Yenikent mahallelerindeki hobi bahçeleri neredeyse binalar içinde kalmış durumda.

Sincan’ın hızlı gelişimi, nüfusunun hızlı artışı sonucunda Organize Sanayi Bölgesi’nin üç bir yanında da binalar yükselmeye başladı.

Sincan Çimşit'te ki tarla ve hobi bahçelerine imar piyangosu

Sincan Çimşit bölgesindeki tarlaların imara açılarak, Organize Sanayi Bölgesi ’ne dahil edilmesi gündemde.

Çimşit’te, Gimsa Deposu olarak bilinen dev yapının arka taraflarındaki arazilerin imar planlarının yapılarak, Organize Sanayi Bölgesine dahil edilmesi noktasında resmi işlemlere başlandığı öğrenildi.

Sincan Çimşit'te hobi bahçesi fiyatları

Çimşit’in bu alanlarında sanayi bölgesi imarının geçiyor olması sonucu tarla ve bahçe fiyatları neredeyse ikiye katlamış durumda.

Sincan Çimşit’te yerleşim binalarına en yakındaki hobi bahçeleri olan Arkapınar Hobi Bahçeleri ’nde 500 metre kare tapulu tarlaların fiyatları bir yıl öncesine kadar 80 bin ila 100 bin arasında değişirken, şimdilerde bu fiyatlar 150-200 binlerle ifade ediliyor.





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