14 Şubat 2018 Çarşamba28 C.Evvel 1439
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Türk jetleri pişman etti

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Türk jetleri pişman etti
TSK tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlenmiştir." denildi.
Türk jetleri pişman etti Türk jetleri pişman etti Türk jetleri pişman etti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada Irak'ın kuzeyinde keşif ve gözetleme yapan ve karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristlere yönelik hava operasyonu yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir." dendi.

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