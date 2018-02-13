YPG'den şaka gibi açıklama

Pentagon'un 2019 bütçesinde, terör örgütü YPG öncülüğündeki DSG'yi eğit-donat için 300, kurulması planlanan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırması sonrası YPG Sözcüsü Nuri Mehmud konuyla ilgili Rus medyasına konuştu.

Mehmud "ABD'nin ne kadar bütçe ayırdığını rakam olarak bilmiyorum" dedi.

ABD SİLAHLARINI KULLANMIYORLARMIŞ: KARA BORSADAN ALDIK

ABD'nin kendilerine verdiği silahları Afrin'e götürmediklerini savunan Mehmud, şöyle konuştu:

"ABD'nin bize verdiği silahları Afrin'de kullanmıyoruz. Bizim Afrin'de kullandığımız silahlar kara borsada bulduğumuz silahlar. Kara borsada tüccarlardan alıyoruz. Ve bugün de o kara borsadan satın aldığımız silahlarla Afrin'de, Türkiye ve terör örgütlerine karşı savunmamızı yapıyoruz."

ABD'NİN EZBERLETTİĞİ YALANI SÖYLEMEYE BAŞLADILAR

Terörist sözcüsü ayrıca, kara borsadan aldıkları bu silahlar arasında Türkiye'nin ÖSO'ya verdiği silahların da bulunduğunu iddia ederek, ABD'nin verdiği sufleyle dikkat dağıtma çabasına girişti.