Krizi tırmandıracak hamle!

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Kardak’ta yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye’nin Atina Büyükelçisi’ni çağırdı.

Ege Denizi'nde Kardak kayalıkları açıklarında Türk ve Yunan sahil güvenlik botları arasında gerginlik yaşanması sonrası Yunansitan Dışişleri Bakanlığı, Kardak gerilimi nedeniyle Türk Büyükelçi'yi çağırdı.

Yunanistan Dışişleri Genel Sekreteri, Müsteşar Yalçın'la görüştü. Yunan tarafının Kardak nedeniyle verdiği protesto Türkiye tarafından reddedildi.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR

Dün geceden beri Kardak kıyıları etrafında yaşanan gerilimin ardından Yunanistan'dan ilk kez açıklama geldi. Yunan Hükümet sözcüsü Türkiye'yi suçlayarak " "Komşumuz davranışlarıyla sarsıntıların aşılmasına yardımcı olmuyor" ifadelerini kullandı.

Kardak adası çevresinde dün gece yaşanan olayda, adaya yaklaşmaya çalışan Yunan sahil güvenlik botları, Türk sahil güvenlik gemileri tarafından engellenmişti. Bu sırada Türk gemisi ile Yunan botu çarpışmış, Yunan botunda hasar oluşmuştu.

AB TARAFINI SEÇTİ

Kardak yakınlarında Yunan ve Türk sahil güvenlik teknelerinin çarpışması ile oluşan gerginliğe Avrupa Birliği de müdahil oldu. AB yaptığı açıklamalarla Yunanistan'ın yanında olduğunu belli etti.

AB'den yapılan açıklamada, Ege sularındaki her tür provokasyona karşı uyarıda bulunuldu. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü açıklamasında, Türkiye'yi "iki komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek eylemlere karşı mesafeli olmaya" çağırdı. Sözcü, Türkiye'nin AB üyesi ülkelerin karasuları ve hava sahası üzerindeki egemenlik haklarına saygılı olması gerektiğini belirtti.

AB'den yapılan açıklamada, Ege sularındaki her tür provokasyona karşı uyarıda bulunuldu. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in sözcüsü açıklamasında, Türkiye'yi "iki komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek eylemlere karşı mesafeli olmaya" çağırdı. Sözcü, Türkiye'nin AB üyesi ülkelerin karasuları ve hava sahası üzerindeki egemenlik haklarına saygılı olması gerektiğini belirtti.

AB Komisyonu, kazada Türk botunun çarptığı Yunan teknesinin Avrupa Birliği Sınır Koruma ve Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından ortak finanse edildiğine de dikkat çekti. Komisyon Sözcüsü, bu kazanın Avrupa'daki vergi mükelleflerini de ilgilendirdiğini belirtti.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Türkiye'ye 'herhangi bir AB üyesine yönelik tehdit veya eylemlerden kaçınma, bunun yerine iyi komşuluk ilişkilerine, anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne bağlı kalması ve toprak egemenliğine saygı göstermesi' çağrısında bulundu.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a Kıbrıs ve Ege adaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

Erdoğan açıklamasında, "Sanılmasın ki Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama ve Ege'deki kayalıklarla ilgili fırsatçı girişimler dikkatimizden kaçıyor. Kıbrıs'ta ve Ege'de haddini aşanları yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz" demişti.