14 Şubat 2018 Çarşamba28 C.Evvel 1439
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Milli takım kampında çatallı saldırı!

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Milli takım kampında çatallı saldırı!
Olimpiyat ikincisi devşirme sporcu Daniyar İsmayilov, Gaziantep Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde TOHM sporcusu olan Murat Ekinek'e çatalla saldırarak yaraladı.
Milli takım kampında çatallı saldırı! Milli takım kampında çatallı saldırı! Milli takım kampında çatallı saldırı!

20 gündür Gaziantep Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde kamp yapan Halter Milli Takımı sporcularından Daniyar İsmayilov ile 3 aydır kampta bulunan olimpik sporcu Murat Ekinek'in yemekte başlayan söz dalaşı, İsmayilov'un Ekinek'e çatal ile saldırmasıyla bitti.

KAVGA 'ÇATAL' YÜZÜNDEN BAŞLADI

TOHM merkezinde yemek sırasında masada oturan Daniyar İsmayilov, Murat Ekinek'ten çatal istedi. Ekinek, İsmayilov'a 'Kalk kendin al' yanıtını verince Daniyar İsmayilov, Ekinek'e küfrederek çatalı koltuk altına sapladı. Olayı araya giren sporcuların yatıştırdığı belirtildi. Bu gelişme üzerine Türkiye Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atak devreye girdi. Atak, her iki sporcu hakkında rapor tutulduğunu ve sporcuların kamptan gönderildiğini belirtti. Hiç kimsenin milli formanın üzerinde olamayacağını ifade eden Atak, "Gereken ceza ne ise verilecek. Biz Milli Takım'da problemli sporcu istemiyoruz. Burası Milli Takım kampı. TOHM sporcusu ile tartışmak neyin nesi anlamadım. Murat kardeşimizin de hatası olabilir. Ama çatal saplamak ve yaralamak asla kabul edilemez. Hocalarımız raporları tuttu. Federasyonumuza ulaştığında gereken ceza verilecek. Bu konu ile ilgili raporlar elimize ulaştığında federasyon başkanımız açıklama yapacaktır" dedi.

İLK KAMPTA OLAY ÇIKARTTI

Daniyar İsmayilov, Rio Olimpiyatları'ndan sonra disiplinsiz davranışlarından dolayı Milli Takım kamplarına alınmamıştı. Bu olayla birlikte, İsmayilov katıldığı ilk kampta olay çıkartmış oldu.

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