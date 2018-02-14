Saadet Partisi lideri Temel KaramollaoğluCNNTÜRK'te Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor'a konuk oldu. Karamollaoğlu seçim ittifakı ve cephe tartışmalarına kapıyı kapatarak "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız"ifadelerini kullandı.
14 Şubat 2018 Çarşamba28 C.Evvel 1439
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Karamollaoğlu'ndan flaş açıklama
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Karamollaoğlu'ndan flaş açıklamaSaadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu "Kimseyle ittifak içinde olmayacağız. Kendi adayımızı çıkaracağız. Biz bir cephe oluşturmayacağız" ifadelerini kullandı.
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