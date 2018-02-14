14 Şubat 2018 Çarşamba29 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:28Güneş 07:53Öğle 13:24İkindi 16:15Akşam 18:43Yatsı 20:03
    • 16°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 115.367 0.76
  • Altın: 162,600 -0.01
  • Dolar: 3,7998 -0.16
  • Euro: 4,6924 -0.27

Rusya bu haberi konuşuyor: ABD onlarca Rus askerini vurdu

»
Rus basını, ABD'nin Deyrizor'da Esed yanlısı milislere yönelik düzenlediği saldırıda 'Wagner' olarak bilinen 40 Rus paralı askerin hayatını kaybettiğini iddia etti.
Rusya bu haberi konuşuyor: ABD onlarca Rus askerini vurdu
Rusya bu haberi konuşuyor: ABD onlarca Rus askerini vurdu Rusya bu haberi konuşuyor: ABD onlarca Rus askerini vurdu Rusya bu haberi konuşuyor: ABD onlarca Rus askerini vurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yayınlanan görüntü kayıtlarında Rus yapımı T-72, tanklar ve diğer askeri araçların vurulduğu anlar görüntülere yansıyor. 

Rus basını olayda en az 40 Rus paralı askerinin hayatını kaybettiğini iddia etti. 

ABD merkezli New York Times gazetesi ise Esad yanlısı milislere yönelik düzenlenen saldırıda onlarca Rus askerinin hayatını kaybettiğini yazdı. 

Rus medyasına göre, Deyrizor'da hayatını kaybeden Rus askerlerinden bazılarının ismi açıklandı. Bu isimler ise şöyle: Vladimir Loginov, Kirill Ananyev, Igor Kosoturov, Stanislav Matveev, Alexei Ladygin.

PETROL SAVAŞI

Terör örgütü YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG’nin terör örgütü DEAŞ’tan aldığı petrol sahalarını ele geçirmek için hamle yapan Esad yanlısı milisler, kısa süre önce buradaki SDG'nin karargâhına saldırdı.

İddiaya göre aynı karargâhta ABD askerleri de bulunuyordu. ABD’li askeri yetkililer, Suriyelideri Beşar Esad yanlısı 500 kadar savaşçının, havan topları, tanklar ve roketlerle, SDG’yi hedef aldığını ve kendilerinin de ortaklarını korumak üzere harekete geçtiklerini açıklamıştı. 

ABD ve SDG havadan ve karadan milislere saldırı düzenlemiş,. Amerikalı yetkililer, Esad yanlısı milislerden yaklaşık 100 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı. 

RUS WAGNER'LER SURİYE'DE

Wagner, Rus ordusundan emekli olan Albay Dmitriy Utkin tarafından kurulan özel bir güvenlik şirketi. İlk olarak 2014 yılında Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara verdikleri destekle adını duyuran Wagner birlikleri, daha sonra Suriye'deki iç savaşa da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın saflarında katıldı.

KAYIPLARI DÜŞÜK GÖSTERİYORLAR

Rus kanunlarına göre paralı asker olarak görev yapmak ve paralı asker çalıştırmak yasak. Rusya da Wagner güçlerinin varlığını resmi olarak kabul etmiyor. Wagner birimi altında ölenlerin ailelerine bazen haftalar bazen de aylar boyunca haber verilmediği oluyor. Wagner savaşçılarının ölümü resmi olarak duyurulmadığı için Rusya, Suriye'deki askeri kayıplarını daha düşük göstermiş oluyor. Rusya'nın Wagner şirketi, ABD'nin Irak savaşında kullandığı ve yaptığı katliamlarla hatırlanan özel güvenlik şirketi Blackwater'ı hatırlatıyor.

4 BİN DOLAR MAAŞ

Wagner paralı askerlerine aylık 4 bin dolar (15 bin TL'nin üzerinde) maaş ödeniyor. Ölen askerlerin ailelerine ise rütbelerine göre 22 bin dolar (yaklaşık 85 bin TL) ile 52 bin dolar (yaklaşık 200 bin TL) arasında farklı tutarlarda tazminat ödemesi yapılıyor.

HÜRRİYET

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Rusya'dan ABD saldırısı hakkında açıklamaRusya'dan ABD saldırısı hakkında açıklamaRusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, basında yer alan ve ABD öncülüğündeki koalisyonun 7 Şubat’ta Suriye’de gerçekleştirdiği bombardımanda 'onlarca veya yüzlerce Rus vatandaşının öldüğü' yönündeki iddiaları yalanladı.
BM'den 2 ülke için şoke eden karar!BM'den 2 ülke için şoke eden karar!Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Venezuela ve Libya'nın oy kullanma hakkını 3 sene içinde üçüncü kez askıya aldı.
BM'den İsrail'e Ahed et-Temimi çağrısıBM'den İsrail'e Ahed et-Temimi çağrısıBM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Lynk, tutuklu yargılanan Filistinli Temimi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Rusya bu haberi konuşuyor: ABD onlarca Rus askerini vurduRusya bu haberi konuşuyor: ABD onlarca Rus askerini vurduRus basını, ABD'nin Deyrizor'da Esed yanlısı milislere yönelik düzenlediği saldırıda 'Wagner' olarak bilinen 40 Rus paralı askerin hayatını kaybettiğini iddia etti.
Filistin yemeği İsraillileri çıldırttıFilistin yemeği İsraillileri çıldırttıİngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic, menüsünde yer verdiği Filistin'in kuskus salatası sebebiyle linç edildi. Menüde 'Filistin' ifadesine yer veren havayolu, İsrailliler tarafından sosyal medyada eleştiri ve hakaret yağmuruna tutuldu.
CIA'den ABD kongresinde PKK itirafıCIA'den ABD kongresinde PKK itirafıABD Kongresine sunulan istihbarat raporunda YPG'nin "PKK'nın Suriye'deki milis gücü" ve "otonom bir bölge arayışında" olduğu belirtildi.
  • Instagram hesabı açan ilk Körfez lideri oldu14 Şubat 2018 Çarşamba 11:43
  • İngiliz BBC yazdı! Tek korkusu Türk askeri14 Şubat 2018 Çarşamba 11:25
  • Sokak isminin değiştirilmesine ABD’den ilk yorum14 Şubat 2018 Çarşamba 10:20
  • ABD'den Suriye açıklaması! Devam edeceğiz!14 Şubat 2018 Çarşamba 10:00
  • Macron tehdit etti: Kanıtlarsanız vururuz!14 Şubat 2018 Çarşamba 08:30
  • ABD'den Türkiye'ye mesaj: Askerlerimiz tehlikede!14 Şubat 2018 Çarşamba 08:15
  • Pentagon şaşırdı! Terör örgütü PYD’ye yeni kılıf14 Şubat 2018 Çarşamba 07:45
  • YPG’nin silah açıklamasına dikkat! Pentagon sıkı tembihlemiş!14 Şubat 2018 Çarşamba 07:30
  • Suriye’de sıcak gelişme! Çok sayıda terörist öldürüldü14 Şubat 2018 Çarşamba 07:15
  • Netanyahu'ya şok: Yeterli delil var!14 Şubat 2018 Çarşamba 07:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri