14 Şubat 2018 Çarşamba29 C.Evvel 1439
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İttifak Komisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi

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İttifak Komisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi
Milli Mutabakat Komisyonu'nun AK Parti Heyeti Başkanı Şentop, komisyonun çalışmalarıyla ilgili dün akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunum yaptıklarını bildirdi.
İttifak Komisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi İttifak Komisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi İttifak Komisyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi

Milli Mutabakat Komisyonunun AK Parti Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, komisyonun çalışmalarıyla ilgili dün akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yaptıklarını bildirdi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şentop, AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde, gazetecilerin, Milli Mutabakat Komisyonu ile ilgili soruyu yanıtladı.

Şentop, dün akşam Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sunum yaptıklarını, kendisini çalışmalar hakkında bilgilendirdiklerini aktardı.

Liderler bir araya gelecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, dün Mecliste yaptığı açıklamada Milli Mutabakat Komisyonuna ilişkin, "İki komisyon başkanı, Sayın Devlet Bahçeli ile Sayın Cumhurbaşkanımız dörtlü bir toplantı gerçekleştirecek. Bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta olur." ifadelerini kullanmıştı.

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