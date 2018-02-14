14 Şubat 2018 Çarşamba29 C.Evvel 1439
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Çocuğu olan için müjdeli haber: Bin lira destek...

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Çocuğu olan için müjdeli haber: Bin lira destek...
Hükümet, yeni dönemde çalışan annelere nefes aldıracak, kadınların istihdamını teşvik edecek yeni adımlar atıyor.
Çocuğu olan için müjdeli haber: Bin lira destek... Çocuğu olan için müjdeli haber: Bin lira destek... Çocuğu olan için müjdeli haber: Bin lira destek...

Ekonomi paketi kapsamında işverene brüt asgari ücretin yüzde 15'ine kadar bu yılki rakamlar üzerinden 300 liraya kadar olan tutar içinden kadın çalışana sağlanan kreş desteği ücret gelirinden düşülecek. Hükümet bu desteği bir adım öteye taşıyarak yüzde 50'ye çıkaracak. Böylece kreş desteğindeki tutar bin liraya ulaşacak.

KADIN İSTİHDAMINA DESTEK

 

Kreş desteğine yönelik talepleri anımsatan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bakanlar Kurulu'na bir yazı yazmak suretiyle bu oranı yüzde 50'ye kadar çıkarma konusunda bir düzenleme yapmak istiyoruz. Bu, kadın istihdamına destek olan son derece önemli bir düzenleme" diye konuştu. Bakan Ağbal, bu yıl 11.8 milyon çalışana asgari ücret desteği vereceklerini söyledi.
 
VERGİ DIŞINDA BIRAKIYOR

Kadınların çalışma hayatına katılmasının teşviki amacıyla işverenlerce okul öncesi çağındaki çocuklar için verilen ve ücretin bir parçası olan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti vergi dışı bırakılıyor. Buna göre işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası sağlanıyor. Ayrıca belediyelerde de kreş desteği ve toplum yararına çalışanlar için de destek verilecek.

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