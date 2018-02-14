Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı

Altın bu sabah güne hızlı bir yükselişle başladı. Bugün çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 14 Şubat Çarşamba günü altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 163-164 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?
GRAM ALTIN NE KADAR?
163,60 liradan alınırken, 163,63 liradan satılıyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın ise 261,79 liradan alınırken 268,33 liradan satılıyor. Yarım altın da 523,57’den alınırken 536,66 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını ise 1074,21 liradan alınıp 1090,44 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1036,68 liradan alınırken 1069,86 liradan satılıyor.