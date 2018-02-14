14 Şubat 2018 Çarşamba29 C.Evvel 1439
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Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek

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Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek
Nisanda yürürlüğe girecek Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Direktifi ile kombi ve kazanlarda artık sadece enerji verimli yoğuşmalı ürünlerin satılacak.
Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek

Türkiye ısıtma sektöründe nisan ayı itibarıyla yeni bir döneme geçiyor. Avrupa Birliği Enerji Verimliliği Direktifi’nin (ErP) Nisan 2018’de yürürlüğe girmesiyle birlikte kombi ve kazanlarda artık sadece enerji verimli olan yoğuşmalı ürünler tüketicilerin kullanımına sunulacak.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, dün İstanbul’da sektördeki gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, Türkiye’nin evlerde yakılan doğalgaza yıllık 4.5 milyar dolar ödediğini belirterek, yoğuşmalı ürünlerin zorunlu hale gelmesiyle birlikte, her yıl 1.5 milyar dolarlık bir tasarruf sağlanacağını söyledi. 2018’in enerji politikalarının ana ekseninde yerli kaynaklara odaklanma, enerji verimliliği ve çeşitlendirme olduğunun altını çizen Ender Çolak; yürürlüğe girecek olan ErP’nin, verimliliği artırmada çevreye, tüketiciye ve ülke ekonomisine katkısıyla en önemli faktörlerden biri olacağını söyledi.

 

Sadece yoğuşmalı kombilerin üretim ve satışının yapılmaya başlanmasının, binaların yalıtım ve konumuna paralel tüketimde yüzde 25-35 aralığında bir tasarruf sağlayacağını kaydeden Çolak, tüketicilerin de doğalgaz faturalarının 3’te 1 oranında düşeceğini vurguladı.

Baymak CEO’su Ender Çolak’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye’de yaklaşık 10 milyon civarında kombi var. Bunların 6-7 milyonu eski tip kombi. ErP’nin uygulanmasıyla birlikte söz konusu kombilerin en az yarısının 2-3 yıl içerisinde değişmesi öngörülüyor

DOĞU’DA 1, BATI’DA 2 YILDA AMORTİ EDER’

Tüketiciler açısından yoğuşmalı kombilerin diğerlerine göre ortalama 1000 bin TL daha fazla olduğunu belirten Çolak, “Ancak sağlanacak tasarrufla İstanbul’da bir hane bunu 2 yılda amorti edebiliyor. Doğu illerinde ise bu süre 1 yıla kadar düşebiliyor” diye konuştu. Klimalara uygulanan vergi indirim teşvikinin kombilerin bu dönüşümü sürecinde de uygulanabileceğini kaydeden Ender Çolak, bu sayede tasarruflu döneme geçişin çok daha hızlı olabileceğini ifade etti. 

2017’DE YÜZDE 35 BÜYÜDÜK, BU YIL HEDEF YÜZDE 30’

Baymak’a ilişkin de bilgi veren Çolak, geçen yıl cirolarını yüzde 35 artırdıklarını, kombide adetsel bazda yüzde 18 artış yakaladıklarını bildirdi. Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl sektörün yatay seyretmesini bekliyoruz. Bunun nedeni de ilk çeyrekte geleneksel kombide satış artışı yaşanırken nisan sonrasında mevcut ürünlere göre yüzde 40-50 daha yüksek fiyatlı yoğuşmalı kombilerin, tüketicilerde ister istemez bir çekince yaratacak olması. Pazarda yüksek büyüme oranlarını görmek için 2019’u beklememiz gerekiyor.” Baymak olarak yoğuşma teknolojisine son 4 yıldır hazırlandıklarının altını çizen Çolak, 2018’de kombide yüzde 15, ciroda ise yüzde 30 büyüme hedeflediklerini kaydetti.

TURQUALITY İLE DIŞARIDA HIZLI BÜYÜYECEK

Dünyanın en saygın markaları arasında yer alma hedeflerinin gerçekleşmesi için uzun süredir hazırlık yaptıklarını ve Turquality programına da bu ay içinde başvuracaklarını belirten Ender Çolak, devletin Turquality marka desteğini de arkalarına alarak gerek Batı Avrupa gerekse Avrasya ve Kuzey Afrika pazarında hızla büyüyeceklerini ifade etti. Ana ihracat ürünlerinin kombi yanında güneş kolektörü, su ısıtıcıları ve biomass kazanlar olduğunu belirten Çolak, bu yıl ihracattaki büyüme hedeflerinin yüzde 20 olduğunu ifade etti.

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