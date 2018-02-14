Taşeronların başvuru sonuçları açıklanıyor!

Taşeron işçilerin kadro bekleyişi son buluyor. Yapılan düzenlemelerden sonra taşeronun kadro yolundaki mesaisi de devam ediyor. Bazı kurumlar taşeron başvuru sonuçlarını açıkladı. İşte son gelişmeler...

TAŞERON BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI

Taşeron düzenlemesinin ardından kadrolu pozisyonda çalışmak isteyen taşeron işçiler, geçtiğimiz ay başvurularını yaptı ve başvuru sonuçları için bekleyişe geçti.

Başvurularını tamamlayan taşeron işçiler, kadrolu pozisyona geçmenin ikinci aşaması olan taşeron sınavına girmeye hak kazanıp kazanmadığını öğrenmek için kesin listeleri beklemeye başladı.

TAŞERON KADRO SINAVI TARİHİ

Taşeron başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından taşeron sınavı aşamasına geçilecek. Taşeron sınavında başarılı olan işçiler, kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanacak.

Başvuru sonuçlarında sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler, 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron sınavına girecek.

Sınav sonrasında 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılacak ve ardından 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında da itirazlar incelenecek ve sınav sonuçları açıklanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanan taşeron işçiler belli olacak.

KİT'LERE KADRO VERİLECEK Mİ?

Taşerona kadro düzenlemesinde taşeron olarak çalışan KİT personellerine kadro olmayınca, vatandaşlar merakla "KİT'lere kadro verilecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte KİT'lere kadro konusunda yapılan son açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'KİT'lere kadro' şeklinde slogan atılması üzerine, "KİT'ler ve BİT'ler, bakın bu konuda yanlış bilgilendirmeler var. Biz KİT'lerde de BİT'lerde de şu anda çalışanların durumu neyse taşeronda olanların durumu da aynen onların durumuna dönecektir. Zira bizim buradaki operasyonumuz aradaki adeta komisyoncuyu kaldırmaktır ve bunları kaldırarak nasıl ki KİT'ler şu anda mevcut elemanlarını belli bir şekilde değerlendiriyorsa, BİT'ler nasıl değerlendiriyorsa şimdi bu taşeronda olanlarda bu şekilde yapılacak, imkânlarla birlikte oranın elemanı olacak" diye cevap verdi.

Başbakan Binali Yıldırım

Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinde (KİT) taşeron olarak çalışanların kadroya alımlarına ilişkin tartışmaların sorulması üzerine Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"KİT'ler, aynı şirketler gibi, müdebbir tüccar, basiretli tüccar esasına göre üretim yapan kuruluşlar. Dolayısıyla buradaki çalışanların devlet merkezi birimlerdeki memur veya kamu işçisi gibi düşünülmemesi lazım. Bu yüzden bunlara yönelik çözümü, şöyle düşünüyoruz. Bu KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye ait. Hazine, bunlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında, bu kadrolara da uzun süredir bu KİT'lerde hizmet eden, taşeron diye tabir ettiğimiz vasıflı elemanlar istihdam edilecek. Öncelikli olarak bu kadrolardan onlar yararlanmış olacak. Oradaki sorun da çözülmüş olacak. Bu, etap etap gerçekleşecek."

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, taşeron kadrolar ve KİT'lere ilişkin soru üzerine, "Sayın Başbakanımız yaptığı açıklamada KİT'lerde çalışan işçilerin kadroda olmayanların kadroya alınmasına ilişkin yöntem ortaya koydu. O da şu, KİT'lerin tamamı Hazine'ye ait. Onların da kadro ihtiyacı oluyor zaman, bu kadro ihtiyacı olduğu zaman bunlar belli usülde kadrolu işçi alıyorlar. Bu ihtiyaç Hazine tarafından karşılanacak. Oraya işçi alımı da KİT'lerden öncelikle karşılanacak. Kadro verildikçe taşeronda çalışan veya KİT'lerde çalışan işçiler o verilen kadrolara geçirilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin durumuna değinen Sarıeroğlu, "KİT'lerde şimdi yeni istihdam alanları açacağız. O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.