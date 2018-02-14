Filistin yemeği İsraillileri çıldırttı

İngiliz havayolu şirketi Virgin Atlantic, menüsünde yer verdiği Filistin'in kuskus salatası sebebiyle linç edildi. Menüde 'Filistin' ifadesine yer veren havayolu, İsrailliler tarafından sosyal medyada eleştiri ve hakaret yağmuruna tutuldu.

Virgin Atlantic havayolu, menüsünde Filistin kuskusu salatasına yer vermesi ve ardından Filistin ifadesini çıkarması üzerine kendisini sosyal medyadaki tartışmaların ortasında buldu.

Menüde yemeğin "Filistin lezzetlerinden esinlenmiş" olduğu yazıyordu.

Menüyü gören İsrail yanlısı sosyal medya kullanıcıları havayolunun Filistin yanlılarını desteklediği gerekçesiyle boykot edilmesi için kampanya başlattı.

Kampanyanın ardından Virgin Atlantic'in Filistin ifadesini kaldırması ise Filistin sempatizanlarının tepkisini çekti.

David Garnelas da İsrail Müdafaa Hareketi adlı Facebook grubunda menüyü paylaşarak "İsrailliler Virgin'i boykot etmeli" demişti.Bunun üzerine özür dileyen Virgin, Filistin ifadesini menüden kaldırarak yemeğin adını "kuskus salatası" olarak yazdı.

İsraillilerin tepkisiyle menüden Filistin ifadesini kaldıran havayolu şirketine Filistinlilerden de tepki geldi.

Twitter kullanıcısı Anna Habibti, Filistin karşıtı grupların "ülkeyi haritadan silmek istediği gibi menüden sildiğini" yazdı.Bir Virgin Atlantic sözcüsü tartışmalarla ilgili "Tüm müşterilerimize, tek istediğimizin menüye değişik tatlar eklemek olduğunu söylemek istiyoruz. Yemeğe isim vererek ve o ismi değiştirerek kimseye hakaret etmek istemedik" dedi.

2015'te de İngiltere'deki Waitrose süpermarket zinciri, İsrail'den Lezzetler adlı bir dergi yayınlayıp bu dergide geleneksel Arap yemeklerine de yer vermesi üzerine Filistin destekçilerinin tepkisini çekmişti.