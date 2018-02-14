Telefona casus yazılım kuruyor! 33 milyon cihaz...

Bundan 5 yıl önce güvenlik şirketi Onavo'yu satın alan sosyal ağ, VPN özelliği ile kullanıcıların verilerini topluyor. Uygulama 33 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor

Facebook'un kendi tanıttığı Onavo Protect adlı uygulama, Android ve iOS işletim sistemlerinde çalışıyor. VPN bağlantısı ile internette anonim sörf yapabilmeyi sağlayan uygulamanın sözleşmesindeki bazı maddeler ise şirketin nasıl veri topladığını gösteriyor.

Birçok kullanıcının okumadan onayladığı sözleşmedeki maddelere TechCrunch dikkat çekti. Sözleşmedeki bir paragrafta veri toplamayla ilgili bölüm yer alıyor ve burada web sitesi, uygulama ve internet üzerinden geçecek mobil verilerin Facebook tarafından analiz edilmek üzere kullanılacağına yer veriliyor. Paragrafta ayrıca, Facebook'un bu verileri ürün ve hizmetlerini geliştirmekte kullanacağı belirtiliyor.

Habere göre, uygulama yaklaşık 33 milyon kullanıcı tarafından indirilmiş durumda. Bunların yüzde 38'i iOS, yüzde 62'si ise Android işletim sisteminde çalışıyor.