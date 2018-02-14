Fenerbahçe'de son dönemde tartışılan konulardan biri Valbuena'nın 11'de oynamamasıydı. Teknik direktör Aykut Kocaman, bu konuda eleştiri oklarını üzerine çekerken, Fransız oyuncuyla ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Çin ekiplerinden Renhe'nin, 33 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere 8 milyon euro önerdiği öğrenildi.
ONA İHTİYACIM VAR
Yönetimin, konuyla ilgili görüş aldığı Kocaman'ın, teklif için çok net konuştuğu ifade edildi.
Tecrübeli teknik adamın, şampiyonluk yarışında Valbuena'yı ihtayacı olduğu ve satılmasına karşı çıktığı kaydedildi.
14 Şubat 2018 Çarşamba29 C.Evvel 1439
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Valbuena gerçeği! Aykut Kocaman reddetti
Fenerbahçe'de son dönemde tartışılan konulardan biri Valbuena'nın 11'de oynamamasıydı. Teknik direktör Aykut Kocaman, bu konuda eleştiri oklarını üzerine çekerken, Fransız oyuncuyla ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı. Çin ekiplerinden Renhe'nin, 33 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere 8 milyon euro önerdiği öğrenildi.
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