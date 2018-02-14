14 Şubat 2018 Çarşamba29 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:28Güneş 07:53Öğle 13:24İkindi 16:15Akşam 18:43Yatsı 20:03
    • 16°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 115.367 0.76
  • Altın: 162,600 -0.01
  • Dolar: 3,7998 -0.16
  • Euro: 4,6924 -0.27

Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı

»
Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı
Cari işlemler açığı, aralıkta 7 milyar 700 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 47 milyar 100 milyon dolar oldu
Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Aralık ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Aralık ayına göre 4 milyar 360 milyon dolar azalarak 7 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 47 milyar 100 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 163 milyon dolar artarak 7 milyar 426 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 231 milyon dolar artarak 1 milyar 189 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 80 milyon dolar tutarında artarak 780 milyon dolara yükseldi.

 

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 208 milyon dolar artarak 1 milyar 96 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 17 milyon dolar artarak 240 milyon dolara yükseldi.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 83 milyon dolar azalarak 490 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 344 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 142 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 266 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurtiçi bankaların yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak 305 milyon dolar net borçlanma gerçekleşmişken, genel hükümet 534 milyon dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda 1 milyar 999 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 765 milyon dolar net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 606 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 564 milyon dolar ve 647 milyon dolar net kullanım, genel hükümet ise 605 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde bu ayda 8 milyar 636 milyon dolar net çıkış gözlendi.

Yıl sonu güncellemeleri

'Revizyon Politikası' doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, ödemeler dengesi istatistiklerinde 2012 yılından itibaren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da 'Cari İşlemler Hesabı' ile 'Finans Hesabı' kalemlerini ve dolayısıyla 'Net Hata ve Noksan' kalemini etkiledi.
Güncellemeler sonucunda, net hata ve noksan kalemi; 2012 yılında 897 milyon dolar, 2013 yılında 536 milyon dolar, 2014 yılında 921 milyon dolar ve 2015 yılında 442 milyon dolar azalış, 2016 yılında 44 milyon dolar artış ve 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 2 milyar 526 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 5,3 milyar dolar azalış gösterdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çalışmalara başlandı! Türkiye ve Rusya'dan müthiş planÇalışmalara başlandı! Türkiye ve Rusya'dan müthiş planTürkiye ile Rusya arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi için hazırlanan yol haritasıyla önce 2008’deki 38 milyar dolarlık hedef yakalanacak, ardından büyük hedef gelecek...
Yerli enerjide verim arttıracak buluşYerli enerjide verim arttıracak buluşTürk bilim insanları, jeotermal kaynaktan elektrik üretimi sırasında karşılaşılan ve suyun debisi ile sıcaklığını azalttığı için üretim performansını olumsuz etkileyen kabuklaşmayı azaltacak malzeme geliştirdi.
Vatandaş bankaya koştu! Yüzde 14 arttıVatandaş bankaya koştu! Yüzde 14 arttıTürkiye'de tasarruf mevduatları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artarak 930,3 milyar liraya ulaştı.
Konutta yeniden KDV indirimi talebiKonutta yeniden KDV indirimi talebiKonut sektöründe talep azalması olduğunu ifade eden Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün, KDV indiriminin tekrar hayata geçirilmesini istediklerini bildirdi.
İŞKUR'a en çok onlar başvurduİŞKUR'a en çok onlar başvurduTürkiye İş Kurumuna (İŞKUR) kayıtlı 2 milyon 496 bin 527 işsizin 939 bin 794 kişi ile en büyük grubunu "nitelik gerektirmeyen işler" arayanlar oluşturdu.
Bakan'dan ikinci el araç satışı açıklamasıBakan'dan ikinci el araç satışı açıklamasıGümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Tam istatistikler belli olmamakla beraber yılda 3 milyona yakın ikinci el araç alım-satımı yapıldığını biliyoruz" dedi
  • Yaşlıya ayda 797 lira14 Şubat 2018 Çarşamba 12:24
  • Yılın ilk eriğinin tanesi 12,5 lira14 Şubat 2018 Çarşamba 12:20
  • Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı14 Şubat 2018 Çarşamba 12:19
  • Dünya devi Türkiye'ye dönüyor! İlan bile verdiler14 Şubat 2018 Çarşamba 12:14
  • Taşeronların başvuru sonuçları açıklanıyor!14 Şubat 2018 Çarşamba 12:13
  • Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...14 Şubat 2018 Çarşamba 12:12
  • Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek14 Şubat 2018 Çarşamba 12:10
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı14 Şubat 2018 Çarşamba 12:07
  • Çocuğu olan için müjdeli haber: Bin lira destek...14 Şubat 2018 Çarşamba 12:07
  • Milyonların maaşına ek zam geliyor!14 Şubat 2018 Çarşamba 11:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri