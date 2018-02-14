Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Aralık ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Aralık ayına göre 4 milyar 360 milyon dolar azalarak 7 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 47 milyar 100 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 163 milyon dolar artarak 7 milyar 426 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 231 milyon dolar artarak 1 milyar 189 milyon dolara yükselmesi etkili oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 80 milyon dolar tutarında artarak 780 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 208 milyon dolar artarak 1 milyar 96 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 17 milyon dolar artarak 240 milyon dolara yükseldi.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 83 milyon dolar azalarak 490 milyon dolar olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 344 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 142 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 266 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurtiçi bankaların yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak 305 milyon dolar net borçlanma gerçekleşmişken, genel hükümet 534 milyon dolar yeni tahvil ihracı gerçekleştirdi. Diğer yatırımlarda 1 milyar 999 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 765 milyon dolar net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 606 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 564 milyon dolar ve 647 milyon dolar net kullanım, genel hükümet ise 605 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ayda 8 milyar 636 milyon dolar net çıkış gözlendi.

Yıl sonu güncellemeleri

'Revizyon Politikası' doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, ödemeler dengesi istatistiklerinde 2012 yılından itibaren efektif ve mevduatlar, krediler, doğrudan yatırım ve hizmet kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapıldı. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da 'Cari İşlemler Hesabı' ile 'Finans Hesabı' kalemlerini ve dolayısıyla 'Net Hata ve Noksan' kalemini etkiledi.

Güncellemeler sonucunda, net hata ve noksan kalemi; 2012 yılında 897 milyon dolar, 2013 yılında 536 milyon dolar, 2014 yılında 921 milyon dolar ve 2015 yılında 442 milyon dolar azalış, 2016 yılında 44 milyon dolar artış ve 2017 yılı Ocak-Kasım döneminde 2 milyar 526 milyon dolar azalış olmak üzere toplam 5,3 milyar dolar azalış gösterdi.