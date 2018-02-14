İŞKUR'a en çok onlar başvurdu

Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) kayıtlı 2 milyon 496 bin 527 işsizin 939 bin 794 kişi ile en büyük grubunu "nitelik gerektirmeyen işler" arayanlar oluşturdu.

İŞKUR'un kayıtlı işsiz istatistikleri verisine göre Ocak ayı itibariyle, 10 bin 197 mühendis de iş bulmak amacıyla Kurum'a kayıt yaptırdı.

İŞKUR kayıtlarına göre, 622 bin 105 ile diğer meslekler ikinci ve 108 bin 185 kişiyle genel büro memurları da üçüncü büyük grubu oluşturdu.

Kayıtlı işsiz sıralamasında 89 bin 592 ile satış danışmanı, 58 bin 129 ile sekreter ve 49 bin 212 ile bilinmeyen iş arayanlar bulunuyor. Sıralamada en az kayıtlı işsiz ise 2 bin 662 kişi ile TIR-çekici şoförlüğünde bulunuyor.

Kayıtlı işsizler arasında 5 bin 865 makine mühendisi ve 4 bin 332 inşaat mühendisi olmak üzere 10 bin 197 mühendis bulunuyor. 4 bin 79 Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni de kayıtlı işsiz listesinde dikkat çekiyor.

Çağın mesleği olarak tanımlanan bilgisayar programcılığı mesleğinden de 5 bin 122 kişi İŞKUR aracılığıyla iş arıyor.

Yaş gruplarına göre yaş düştükçe kayıtlı işsizlik sayısı artıyor. Buna göre en fazla işsiz 625 bin 996 ile 15-24 yaş grubundakiler; 492 bin 15 kişi ile 25 29 yaş grubundakiler; 367 bin 74 kişi ile 30 34 yaş grubundakiler olarak sıralandı. En düşük sayı ise 6,870 kişi ile 65 yaş üzerindeki kayıtlı işsizlerden oluşuyor.