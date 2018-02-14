Milli Takım'ın kadrosu açıklandı!

2019 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için 23 Şubat 2018 tarihinde İsveç ve 26 Şubat 2018 tarihinde Letonya ile deplasmanda Eleme Grubu maçları oynayacak olan A Milli Erkek Takımımız, 16 Şubat'ta İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına devam edecek.
PTT Türkiye Kupası müsabakaları devam eden sporcular, takımlarının maçları bitiminde kampa dahil olacaklar.
Aday kadroya davet edilen isimler şu şekilde;
Doğuş Balbay - Anadolu Efes
Tolga Geçim – Banvit
Sertaç Şanlı – Beşiktaş Sompo Japan
Kenan Sipahi - Beşiktaş Sompo Japan
Furkan Aldemir - Darüşşafaka
Emircan Koşut - Darüşşafaka
A.Buğrahan Tuncer – Eskişehir Basket
Ali Muhammed – Fenerbahçe Doğuş
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Doğuş
Göksenin Köksal – Galatasaray Odeabank
Ege Arar - Galatasaray Odeabank
Berk İbrahim Uğurlu – Pınar Karşıyaka
Metin Türen - Pınar Karşıyaka
J.Metecan Birsen – Sakarya BŞB Basketbol
Barış Ermiş – Tofaş