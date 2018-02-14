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Çinli milyarderin neden geldiği belli oldu!

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Çinli milyarderin neden geldiği belli oldu!
Galatasaray - Antalyaspor maçı için gelen Milan CEO'su David Han Li'nin sarı-kırmızılı kulübün hisselerini satın almak için geldiği dedikoduları çıkmıştı.
Çinli milyarderin neden geldiği belli oldu! Çinli milyarderin neden geldiği belli oldu! Çinli milyarderin neden geldiği belli oldu!

Batgün, David Han Li'nin İstanbul'a turistik bir ziyarete geldiğini belirterek, "Bunun üzerine Göztepe ve Bursa'nın eski sportif direktörü Barış Güçlü kendisini maça götürmek istedi. Cenk Ergün'ü aradılar. Ergün de bunu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e iletti. Sağolsun güzel bir loca ayarlandı" diye konuştu.

Çinli milyarderin Galatasaray taraftarına hayran kaldığını ifade eden Batgün, "İyi bir analist. Çok enteresan bir inceleme yaptı. Seyircinin oyunun dozajını çok iyi ayarladığını aktardı. Bu futbolu derinlemesine bilen bir insanın bilebileceği bir şey" dedi.

 

FATİH TERİM VE GOMIS'E HAYRAN KALDI

David Han Li'nin Fatih Terim'i de çok başarılı bulduğunu aktaran Batgün, "Fatih Terim'in Milan'la hikayesini biliyor. Fatih Hoca'nın ikinci yarıda oyunu tutmasını akıllı buldu. Bir sürü maç oynanan bir ligde bu normal" dediğini aktardı. Galatasaray'ın Antalyaspor ile oynadığı maçı 32 scoutun takip ettiğini belirten Batgün, David Han Li'nin Gomis'in performansına da hayran kaldığını belirtti.

"GOMIS, AVRUPA'YA GİDEBİLİR"

Londra'da dünyanın en önemli kulüplerinin bir araya geldiği Wyscout forumlarında Gomis'in konuşulduğunu da anımsatan Batgün, "Bu kalitede bir oyuncunun Türkiye'ye transfer edilmesi çok önemli. Fransa Ligi'nde 20 gol atmış bir oyuncuyu getirebilmek büyük iş. Cenk Ergün'ün buradaki rolü çok önemli. Gomis'in Çin'den ziyade Avrupa'da bir kulübe transferi daha mümkün" ifadelerini kullandı.

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