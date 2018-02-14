14 Şubat 2018 Çarşamba29 C.Evvel 1439
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Vatandaş bankaya koştu! Yüzde 14 arttı

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Vatandaş bankaya koştu! Yüzde 14 arttı
Türkiye'de tasarruf mevduatları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artarak 930,3 milyar liraya ulaştı.
Vatandaş bankaya koştu! Yüzde 14 arttı Vatandaş bankaya koştu! Yüzde 14 arttı Vatandaş bankaya koştu! Yüzde 14 arttı

Türkiye'de tasarruf mevduatları  2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,4 artarak 930,3 milyar liraya ulaşırken,  kişi başı tasarruf miktarı 11 bin 500 lirayı aştı. 
 
AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Bankacılık  Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 2017 verilerinden derlediği bilgilere  göre, Türkiye'de tasarruf mevduatları 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,4  artarak 930 milyar 271 milyon 494 bin liraya yükseldi.
 
Geçen yıl için nüfusu 80,8 milyonu aşan Türkiye'de, böylece kişi  başına ortalama tasarruf miktarı da 11 bin 512 lira oldu.
 
Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü ise İstanbul'da  birikti. 15 milyonu aşkın kişiye ev sahipliği yapan İstanbul'da, geçen yıl toplam  400 milyar 647 milyon 572 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı. Sahip olduğu  nüfusla 129 ülkeyi geride bırakan İstanbul'da, kişi başına tasarruflar da 26 bin  658 liraya ulaştı.
 
Kişi başı tasarruf mevduatı miktarında İstanbul'u, 16 bin 974 lirayla  Ankara, 16 bin 958 lirayla Muğla, 15 bin 905 lirayla İzmir ve 12 bin 126 lirayla  Antalya izledi. Böylece söz konusu 5 ilde kişi başına tasarruf mevduatları  Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.
 
Öte yandan 11 bin 180 lirayla Tunceli, 10 bin 561 lirayla Yalova, 10  bin 274 lirayla Uşak, 10 bin 268 lirayla Kırklareli, 10 bin 205 lirayla Edirne,  10 bin 152 lirayla Balıkesir, 10 bin 143 lirayla Denizli ve 10 bin 124 lirayla da  Aydın kişi başı tasarrufu 10 bin lirayı aşan kentler olarak sıralandı.
 
Böylece Türkiye'nin 13 kentinde kişi başına tasarruf miktarı 10 bin  lirayı geçti.
 
KİŞİ BAŞINA TASARRUF EN AZ MUŞ'TA
 
Türkiye'nin tüm kentlerinde geçen yıl kişi başına düşen tasarruf  mevduatı miktarının bin liranın üzerinde olduğu görüldü.
 
Bu dönemde, kişi başına tasarruf mevduatı en düşük olan kent bin 341  lirayla Muş olurken, Muş'u bin 422 lirayla Hakkari, bin 481 lirayla Ağrı, bin 525  lirayla Şırnak, bin 596 lirayla Bitlis, bin 605 lirayla Şanlıurfa ve bin 966  lirayla da Van izledi.
 
21 İLİN TASARRUFU 1 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE ARTTI
 
Tasarruf mevduatlarının geçen yıl 117 milyar 52,6 milyon lira  artmasında en büyük paya yüzde 40 ile yine İstanbul sahip oldu. İstanbul'da  tasarruf mevduatları bir yılda 46 milyar 873 milyon 969 bin lira artarken, 11  milyar 879 milyon 640 bin lira ile Ankara tasarruf artışında ikinci sırada yer  aldı.
 
Öte yandan geçen yıl tasarruf mevduatı 1 milyar liranın üzerinde artan  iller; İstanbul, Ankara İzmir, Antalya, Bursa, Muğla, Adana, Kocaeli, Mersin,  Gaziantep, Konya, Balıkesir, Manisa, Aydın, Hatay, Denizli, Tekirdağ, Diyarbakır,  Eskişehir, Samsun, Trabzon şeklinde sıralandı.

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