Nuray Hafiftaş yoğun bakıma kaldırıldı

Sanatçı Nuray Hafiftaş, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında geçirdiği kalın bağırsak ameliyatından sonra karaciğerine de sıçrayan kanser nedeniyle Pendik'teki özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Duymayan Kalmasın programının son dakika haberine göre; Nuray Hafiftaş dün gece yoğun bakıma kaldırıldı.
ONUR AKAY'DAN NURAY HAFİFTAŞ AÇIKLAMASI
Onur Akay sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: Müşerref Akay, telefonda gözyaşları içinde anlattı ve doktorları her an kötü haber alabilirsiniz, hazırlıklı olun demiş. Nuray Hafiftaş’ın durumu çok ağır ve çok ciddi. Aniden kötüleşen sanatçımız için lütfen dualarınızı eksik etmeyin.