Tek tek tespit edildi! Büyük vurgun yapmışlar

Kimse Yok Derneği'ne toplanan paraların büyük bir kısmının yurt dışına götürüldüğü, yardım olarak toplanan paraların örgüte aktarıldığı yönünde tespitlerde bulunulduğu belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nca kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 50'si tutuklu 56 şüpheliye yönelik fezleke yazıldı.

Fezlekede, 56 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep edilirken, bu şüphelilerden 22'sinin ayrıca "dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılması istendi. Fezlekede, 2 şüphelinin bu 4 suçun yanında ayrıca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılması talep edildi.Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Fezlekede, bazı gizli tanık beyanları ve şahısların ifadelerinde, Kimse Yok Mu Derneği'nin 2011 yılı Kurban Bayramı'nda kurban kesmek için toplanan bağışların karşılığında hayvan kesmediği, bakanlığa ait küçükbaş hayvan kayıt sisteminde 1 milyon 800 bin küçükbaş hayvan düşümünün paralel devlet yapılanmasına bağlı kişiler kullanılarak yapıldığı yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Derneğin, 3 Ocak 2002'de Sultanbeyli'de kurulduğu, üye sayısının 867 olduğu belirtilen fezlekede, derneğin Türkiye'de 41 ilde şubesi, ayrıca Sudan ve Pakistan'da temsilciliği bulunduğu, ayrıca 20 Temmuz 2010'da Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseye üye olduğu bilgisi verildi. Fezlekede, dernek hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan 2 raporun sonuç bölümünde, derneğe ait toplanan paraların bir kısmının dernek yönetici ve çalışanlarına imzalı belgeler karşılığında teslim edildiği ve dernek kayıtlarına gider olarak yazıldığı, paraların bu şahıslar tarafından şahsi işlerinde kullanıldığı, dolayısıyla paraların başka alanlarda kullanılmak suretiyle derneğin amacı dışında hareket edildiği aktarıldı.

Raporlarda ayrıca söz konusu paraların büyük bir kısmının yurt dışına götürüldüğü ve özellikle Afrika ülkelerinde özel okul, yurt, hastane gibi yapıların inşa edildiği ya da daha önce yapılmış binaların tamirat, tadilat ve tefrişat işlerinde kullanıldığı aktarılan fezlekede, buradaki amacın da söz konusu paraların örgüte hizmet eden kuruluşlara aktarılması olduğu, yardım olarak toplanan paraların örgüte aktarıldığı yönünde tespitlerde bulunulduğu kaydedildi. Fezlekede, ayrıca dernek hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nce düzenlenen teftiş raporunda da dernek tarafından Somali dışında Mali, Sudan, Etiyopya ve Bangladeş'e bankacılık sistemi kullanılmadan yolcu beraberinde nakit para çıkarıldığı, bu paraların bazılarının yurt dışına çıkışta gümrükte beyan edilmediği hususlarında tespitlerde bulunulduğu aktarıldı.

9 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA YURT DIŞINA ÇIKTI

Fezlekede, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın teftiş raporunda "Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından bankacılık sistemi kullanılmadan 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 5 bin dolar ve üzeri nakit paranın yurt dışına çıkarılması" hususunun analiz ve değerlendirilmesinin yapıldığı aktarıldı. Dernek tarafından söz konusu yıllara ilişkin bankalar aracılığıyla gönderilen iş avanslarının Gelir İdaresi Başkanlığı havale kayıtlarıyla karşılaştırılması neticesinde 33 kişinin kimlik bilgilerinin tespit edildiği belirtilen fezlekede, bunlardan 14'ünün dernek personeli, 2'sinin dernek yöneticisi, 2'sinin Nile International Non-Profit Organization yetkilisi, 8'inin kamu kurumlarında ve 7'sinin de özel sektörde çalışan şahıslar olduğu kaydedildi.

Fezlekede, 25 Temmuz 2011 ile 9 Ekim 2013 arasında derneğin Somali'de insani yardımlarda harcanmak üzere dernek personeli, yöneticisi ve gönüllülerin de aralarında bulunduğu 33 kişiye 114 kalemde bankacılık sistemi kullanılmadan yurt dışına çıkartılmak için toplam 9 milyon 425 bin 720 dolar para gönderdiği aktarıldı.

MASAK uzman raporunda, gönderilen bu havalelerin önemli bir bölümünün derneğin Asya Katılım Bankası AŞ Ümraniye Şubesi nezdindeki hesaplarından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği aktarılan fezlekede, bankalar aracılığıyla şahısların yurt içindeki hesaplarına gönderilen havalelerde tutar olarak en çok para transferinin yapıldığı 2011 yılı Kasım ayının Kurban Bayramı'na, 2012 yılı Temmuz ayının ise ramazan ayına denk geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

KAMPANYA PARALARI İLE OKUL ÖZEL HASTANE YAPMIŞLAR

Fezlekede, dernek tarafından Afrika ülkelerine yardım amacıyla "Afrika-yurt dışı yardım kampanyası" adı altında toplanan paralarla Afrika'daki ülkelerde ya özel Türk okulu-lisesi, özel yurt ve özel hastane gibi yapılar inşa edildiği ya da mevcut özel Türk okullarının tamirat, tadilat ve tefrişat işleri için maddi destekte bulunulduğu aktarıldı. Fezlekede, dernek tarafından Somali'de yapılacak insani yardımlarda harcanmak üzere verilen iş avanslarının sadece dernek personeli ve yöneticilerine teslim edilmediği, bunların dışında avansların önemli bir bölümünün Nile International Non-Profit Organization yetkilileri olmak üzere, bazı şirket ortaklarına, özel hukuk tüzel kişisi çalışanlarına ve kamu kurumlarında çalışan bazı devlet memurlarının banka hesaplarına da gönderildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Kimse Yok Mu Derneği'nin FETÖ/PDY örgütüyle irtibat ve iltisakı olduğu yönündeki tespitler doğrultusunda 667 sayılı KHK kapsamında kapatıldığı bilgisi verilen fezlekede, şüphelilerden bazılarının örgütün tepe yöneticileri ile görüşmelerinin bulunduğu, ByLock kullanıcısı oldukları, FETÖ/PDY örgütüyle iltisaklı şirketlerde çalışan ve SGK kaydı bulunanlar listesinde bulundukları, Bank Asya'da hesap artışlarının olduğu bilgisi verildi.