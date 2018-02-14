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Tek tek tespit edildi! Büyük vurgun yapmışlar

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Kimse Yok Derneği'ne toplanan paraların büyük bir kısmının yurt dışına götürüldüğü, yardım olarak toplanan paraların örgüte aktarıldığı yönünde tespitlerde bulunulduğu belirtildi.
Tek tek tespit edildi! Büyük vurgun yapmışlar
Tek tek tespit edildi! Büyük vurgun yapmışlar Tek tek tespit edildi! Büyük vurgun yapmışlar Tek tek tespit edildi! Büyük vurgun yapmışlar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar  Soruşturma Bürosu'nca kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Kimse Yok Mu  Derneği'ne yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 50'si tutuklu 56 şüpheliye  yönelik fezleke yazıldı.

 Fezlekede, 56 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma, "Terörizmin  Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından  cezalandırılması talep edilirken, bu şüphelilerden 22'sinin ayrıca "dini inanç ve  duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal  varlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılması istendi.   Fezlekede, 2 şüphelinin bu 4 suçun yanında ayrıca "anayasal düzeni  ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılması talep edildi.Hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet  Başsavcılığı'na gönderildi.

 Fezlekede, bazı gizli tanık beyanları ve şahısların ifadelerinde,  Kimse Yok Mu Derneği'nin 2011 yılı Kurban Bayramı'nda kurban kesmek için toplanan  bağışların karşılığında hayvan kesmediği, bakanlığa ait küçükbaş hayvan kayıt  sisteminde 1 milyon 800 bin küçükbaş hayvan düşümünün paralel devlet  yapılanmasına bağlı kişiler kullanılarak yapıldığı yönündeki iddialar üzerine  soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

 Derneğin, 3 Ocak 2002'de Sultanbeyli'de kurulduğu, üye sayısının 867  olduğu belirtilen fezlekede, derneğin Türkiye'de 41 ilde şubesi, ayrıca Sudan ve  Pakistan'da temsilciliği bulunduğu, ayrıca 20 Temmuz 2010'da Birleşmiş Milletler  Ekonomik ve Sosyal  Konseye üye olduğu bilgisi verildi. Fezlekede, dernek hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)  tarafından hazırlanan 2 raporun sonuç bölümünde, derneğe ait toplanan paraların  bir kısmının dernek yönetici ve çalışanlarına imzalı belgeler karşılığında teslim  edildiği ve dernek kayıtlarına gider olarak yazıldığı, paraların bu şahıslar  tarafından şahsi işlerinde kullanıldığı, dolayısıyla paraların başka alanlarda  kullanılmak suretiyle derneğin amacı dışında hareket edildiği aktarıldı.

  Raporlarda ayrıca söz konusu paraların büyük bir kısmının yurt dışına  götürüldüğü ve özellikle Afrika ülkelerinde özel okul, yurt, hastane gibi  yapıların inşa edildiği ya da daha önce yapılmış binaların tamirat, tadilat ve  tefrişat işlerinde kullanıldığı aktarılan fezlekede, buradaki amacın da söz  konusu paraların örgüte hizmet eden kuruluşlara aktarılması olduğu, yardım olarak  toplanan paraların örgüte aktarıldığı yönünde tespitlerde bulunulduğu kaydedildi. Fezlekede, ayrıca dernek hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye  Müfettişliği'nce düzenlenen teftiş raporunda da dernek tarafından Somali dışında  Mali, Sudan, Etiyopya ve Bangladeş'e bankacılık sistemi kullanılmadan yolcu  beraberinde nakit para çıkarıldığı, bu paraların bazılarının yurt dışına çıkışta  gümrükte beyan edilmediği hususlarında tespitlerde bulunulduğu aktarıldı.

9 MİLYON DOLARDAN FAZLA PARA YURT DIŞINA ÇIKTI 

Fezlekede, İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın teftiş  raporunda "Kimse Yok Mu Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından bankacılık  sistemi kullanılmadan 2011, 2012 ve 2013 yıllarında 5 bin dolar ve üzeri nakit  paranın yurt dışına çıkarılması" hususunun analiz ve değerlendirilmesinin  yapıldığı aktarıldı. Dernek tarafından söz konusu yıllara ilişkin bankalar aracılığıyla  gönderilen iş avanslarının Gelir İdaresi Başkanlığı havale kayıtlarıyla  karşılaştırılması neticesinde 33 kişinin kimlik bilgilerinin tespit edildiği  belirtilen fezlekede, bunlardan 14'ünün dernek personeli, 2'sinin dernek  yöneticisi, 2'sinin Nile International Non-Profit Organization yetkilisi, 8'inin  kamu kurumlarında ve 7'sinin de özel sektörde çalışan şahıslar olduğu kaydedildi.

 Fezlekede, 25 Temmuz 2011 ile 9 Ekim 2013 arasında derneğin Somali'de  insani yardımlarda harcanmak üzere dernek personeli, yöneticisi ve gönüllülerin  de aralarında bulunduğu 33 kişiye 114 kalemde bankacılık sistemi kullanılmadan  yurt dışına çıkartılmak için toplam 9 milyon 425 bin 720 dolar para gönderdiği  aktarıldı.

 MASAK uzman raporunda, gönderilen bu havalelerin önemli bir bölümünün  derneğin Asya Katılım Bankası AŞ Ümraniye Şubesi nezdindeki hesaplarından  gerçekleştirildiğinin tespit edildiği aktarılan fezlekede, bankalar aracılığıyla  şahısların yurt içindeki hesaplarına gönderilen havalelerde tutar olarak en çok  para transferinin yapıldığı 2011 yılı Kasım ayının Kurban Bayramı'na, 2012 yılı  Temmuz ayının ise ramazan ayına denk geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

 KAMPANYA PARALARI İLE OKUL ÖZEL HASTANE YAPMIŞLAR 

Fezlekede, dernek tarafından Afrika ülkelerine yardım amacıyla  "Afrika-yurt dışı yardım kampanyası" adı altında toplanan paralarla Afrika'daki  ülkelerde ya özel Türk okulu-lisesi, özel yurt ve özel hastane gibi yapılar inşa  edildiği ya da mevcut özel Türk okullarının tamirat, tadilat ve tefrişat işleri  için maddi destekte bulunulduğu aktarıldı. Fezlekede, dernek tarafından Somali'de yapılacak insani yardımlarda  harcanmak üzere verilen iş avanslarının sadece dernek personeli ve yöneticilerine  teslim edilmediği, bunların dışında avansların önemli bir bölümünün Nile  International Non-Profit Organization yetkilileri olmak üzere, bazı şirket  ortaklarına, özel hukuk tüzel kişisi çalışanlarına ve kamu kurumlarında çalışan  bazı devlet memurlarının banka hesaplarına da gönderildiğinin belirlendiği  kaydedildi.

Kimse Yok Mu Derneği'nin FETÖ/PDY örgütüyle irtibat ve iltisakı olduğu  yönündeki tespitler doğrultusunda 667 sayılı KHK kapsamında kapatıldığı bilgisi  verilen fezlekede, şüphelilerden bazılarının örgütün tepe yöneticileri ile  görüşmelerinin bulunduğu, ByLock kullanıcısı oldukları, FETÖ/PDY örgütüyle  iltisaklı şirketlerde çalışan ve SGK kaydı bulunanlar listesinde bulundukları,  Bank Asya'da hesap artışlarının olduğu bilgisi verildi.

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