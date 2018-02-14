İran Dışişleri Bakanı: Ütü kadar ısınıyordu

Zarif, İran radyo ve televizyon kurumu IRIB'e bağlı "Cam-i Cem" gazetesine özel mülakat verdi.

Bir soru üzerine nükleer müzakereler sırasında cep telefonunun dinlendiğini iddia eden Zarif, "Nükleer müzakereler devam ederken bazı günler telefonum ütü kadar sıcak oluyordu. Diğer müzakereciler de aynı durumla karşılaşıyordu." dedi.

Zarif, bu durumun İran'ın iç işlerine müdahalenin boyutunu ortaya koyduğunu söyledi.

Tahran yönetimi, Dışişleri Bakanı Zarif'in başkanlığında BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1) ile nükleer programına ilişkin yaklaşık 20 ay süren müzakereler yürütmüştü. 20 Temmuz 2015'te anlaşmayla sonuçlanan müzakereler, Viyana ve Cenevre'de yapılmıştı.

Nükleer müzakereler sırasında da müzakerecilerin dinlendiğine ilişkin iddialar ortaya atılmış, İsviçre makamları iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı. 18 ay devam eden soruşturma sonucunda ise dinleme yapıldığına ilişkin bulgulara rastlandığı, ancak bunu kimlerin yaptığı ortaya çıkarılamadığı için soruşturmanın kapatıldığı açıklanmıştı.

Zarif, İran radyo ve televizyon kurumu IRIB'e bağlı "Cam-i Cem" gazetesine özel mülakat verdi.

Bir soru üzerine nükleer müzakereler sırasında cep telefonunun dinlendiğini iddia eden Zarif, "Nükleer müzakereler devam ederken bazı günler telefonum ütü kadar sıcak oluyordu. Diğer müzakereciler de aynı durumla karşılaşıyordu." dedi.

Zarif, bu durumun İran'ın iç işlerine müdahalenin boyutunu ortaya koyduğunu söyledi.

Tahran yönetimi, Dışişleri Bakanı Zarif'in başkanlığında BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya (P5+1) ile nükleer programına ilişkin yaklaşık 20 ay süren müzakereler yürütmüştü. 20 Temmuz 2015'te anlaşmayla sonuçlanan müzakereler, Viyana ve Cenevre'de yapılmıştı.

Nükleer müzakereler sırasında da müzakerecilerin dinlendiğine ilişkin iddialar ortaya atılmış, İsviçre makamları iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı. 18 ay devam eden soruşturma sonucunda ise dinleme yapıldığına ilişkin bulgulara rastlandığı, ancak bunu kimlerin yaptığı ortaya çıkarılamadığı için soruşturmanın kapatıldığı açıklanmıştı.