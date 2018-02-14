Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Bursa, Tekirdağ, Bolu, Hatay, Kocaeli, Edirne, Hakkari, Şırnak, Çanakkale, Manisa ve Ağrı illerinde 1 üsteğmen, 2'si ihraç olan 3 teğmen, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
15 Şubat 2018 Perşembe29 C.Evvel 1439
- E-Devlet soy ağacı yeniden açıldıABD'de bir liseye saldırı: Çok sayıda yaralı varHızla yükseliyor! S.O.S. veriyorAhmedinejad'tan Hamaney'e sert eleştiri'Birleşip, Türk askerlerine direnin' çağrısı!Eski Yunan Bakan'dan haddi aşan sözlerRusya'dan Kıbrıs gerilimi açıklamasıİran: ABD DEAŞ'lıları helikoptere bindirip...Brüksel'de Salih Müslim'den utanmazca hareket!İsrail'den 1915 olayları kararı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:27 Güneş 07:52 Öğle 13:24 İkindi 16:16 Akşam 18:44 Yatsı 20:04
- 11°C Adana
- 5°C Adıyaman
- 2°C Afyon
- -4°C Ağrı
- 6°C Amasya
- 0°C Ankara
- 10°C Antalya
- 1°C Artvin
- 10°C Aydın
- 7°C Balıkesir
- BIST: 113.455 -0.91
- Altın: 164,309 1.04
- Dolar: 3,7912 -0.38
- Euro: 4,6990 -0.13
16 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Bursa, Tekirdağ, Bolu, Hatay, Kocaeli, Edirne, Hakkari, Şırnak, Çanakkale, Manisa ve Ağrı illerinde 1 üsteğmen, 2'si ihraç olan 3 teğmen, 13 astsubay ve 3 sivil olmak üzere toplam 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon başlattı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
E-Devlet soy ağacı yeniden açıldıGeçtiğimiz günlerde aşırı yoğunluk nedeniyle durdurulan E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı.
Hızla yükseliyor! S.O.S. veriyorBilim adamları küresel deniz seviyesindeki artışın son 25 yılda giderek hızlandığı uyarısında bulundu.
Ahmedinejad'tan Hamaney'e sert eleştiriİran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, cezaevlerindeki şüpheli ölümlerle ilgili ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'in tutumunu eleştirdi.
'Birleşip, Türk askerlerine direnin' çağrısı!Yüzbinlerce insanın katili Esed rejiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, bizzat katletmeye devam ettiği vatandaşlarına 'birlik olup Türk güçlerine direnmeleri' çağrısı yaptı.
İran: ABD DEAŞ'lıları helikoptere bindirip...İran Meclis Başkanı Laricani, ABD'nin DEAŞ militanlarını Afganistan'a naklettiğini ileri sürdü.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kaçakların saklandığı yer polisi bile şaşırttı!
- İşte Kadir Demirel'in katiline istenen ceza
- Şehit annesine hakarete anlamlı tepki!
- Hastayla hemşirenin 'geri zekalı' kavgası!
- 'Telefonu pijamasının cebinde' deyip boşandı
- Genç kız şok gerçeği mahkemede öğrendi!
- Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay kaldı!
- Uzman çavuştan nişanlısına ağlatan mektup!
- Kral olamadan hayatını kaybetti!
- Trafik cezasına kızıp öyle bir şey yaptı ki...
- Kadir İnanır: İyi ki hastaneye gelmişim...
- Şehidin annesiyle son konuşması yürekleri dağladı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.