15 Şubat 2018 Perşembe29 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:27Güneş 07:52Öğle 13:24İkindi 16:16Akşam 18:44Yatsı 20:04
    • 11°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 113.455 -0.91
  • Altın: 164,309 1.04
  • Dolar: 3,7912 -0.38
  • Euro: 4,6990 -0.13

Medya devinin patronu hastaneye kaldırıldı

»
Medya devinin patronu hastaneye kaldırıldı
Dünya medya devi Thomson Reuters'ın CEO'su Jim Smith hastaneye kaldırıldı.
Medya devinin patronu hastaneye kaldırıldı Medya devinin patronu hastaneye kaldırıldı Medya devinin patronu hastaneye kaldırıldı

Dünya medya devi Thomson Reuters'ın CEO'su Jim Smith'in Kanada'nın Toronto kentinde bir hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Smith'in "durumunun kötüleşmesi" nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırıldığı ve Mali İşler Müdürü (CFO) Stephane Bello'nun CEO'luk görevini geçici olarak üstleneceği belirtildi.

CEO Jim Smith'in sağlık sorununun şirketin finans-bilgi ve terminal biriminin 17 milyar dolarkarşılığında Blackstone öncülüğündeki bir gruba satılmasının ardından gelmesi ise dikkat çekti. Smith, bu satın alımda önemli bir rol üstlenmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yabancı ziyaretçi sayısında zirve RuslarınYabancı ziyaretçi sayısında zirve RuslarınTürkiye'ye sınır kapılarından geçen yıl giriş yapan yabancı ülke vatandaşı sayısında zirve Rusların oldu.
Medya devinin patronu hastaneye kaldırıldıMedya devinin patronu hastaneye kaldırıldıDünya medya devi Thomson Reuters'ın CEO'su Jim Smith hastaneye kaldırıldı.
Geçilirse emeklinin maaşı 300 TL artacakGeçilirse emeklinin maaşı 300 TL artacakKarma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde.
Çalışmalara başlandı! Türkiye ve Rusya'dan müthiş planÇalışmalara başlandı! Türkiye ve Rusya'dan müthiş planTürkiye ile Rusya arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi için hazırlanan yol haritasıyla önce 2008’deki 38 milyar dolarlık hedef yakalanacak, ardından büyük hedef gelecek...
Yerli enerjide verim arttıracak buluşYerli enerjide verim arttıracak buluşTürk bilim insanları, jeotermal kaynaktan elektrik üretimi sırasında karşılaşılan ve suyun debisi ile sıcaklığını azalttığı için üretim performansını olumsuz etkileyen kabuklaşmayı azaltacak malzeme geliştirdi.
Vatandaş bankaya koştu! Yüzde 14 arttıVatandaş bankaya koştu! Yüzde 14 arttıTürkiye'de tasarruf mevduatları 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 14,4 artarak 930,3 milyar liraya ulaştı.
  • Konutta yeniden KDV indirimi talebi14 Şubat 2018 Çarşamba 12:28
  • İŞKUR'a en çok onlar başvurdu14 Şubat 2018 Çarşamba 12:26
  • Bakan'dan ikinci el araç satışı açıklaması14 Şubat 2018 Çarşamba 12:25
  • Yaşlıya ayda 797 lira14 Şubat 2018 Çarşamba 12:24
  • Yılın ilk eriğinin tanesi 12,5 lira14 Şubat 2018 Çarşamba 12:20
  • Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı14 Şubat 2018 Çarşamba 12:19
  • Dünya devi Türkiye'ye dönüyor! İlan bile verdiler14 Şubat 2018 Çarşamba 12:14
  • Taşeronların başvuru sonuçları açıklanıyor!14 Şubat 2018 Çarşamba 12:13
  • Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...14 Şubat 2018 Çarşamba 12:12
  • Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek14 Şubat 2018 Çarşamba 12:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri