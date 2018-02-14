Dünya medya devi Thomson Reuters'ın CEO'su Jim Smith'in Kanada'nın Toronto kentinde bir hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.
Şirketten yapılan açıklamada, Smith'in "durumunun kötüleşmesi" nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırıldığı ve Mali İşler Müdürü (CFO) Stephane Bello'nun CEO'luk görevini geçici olarak üstleneceği belirtildi.
CEO Jim Smith'in sağlık sorununun şirketin finans-bilgi ve terminal biriminin 17 milyar dolarkarşılığında Blackstone öncülüğündeki bir gruba satılmasının ardından gelmesi ise dikkat çekti. Smith, bu satın alımda önemli bir rol üstlenmişti.
15 Şubat 2018 Perşembe29 C.Evvel 1439
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Medya devinin patronu hastaneye kaldırıldı
Dünya medya devi Thomson Reuters'ın CEO'su Jim Smith'in Kanada'nın Toronto kentinde bir hastanede tedavi altına alındığı duyuruldu.
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