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'Ozan Tufan 50 milyon euro ederdi...'

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'Ozan Tufan 50 milyon euro ederdi...'
Ntvspor'da gündemi değerlendiren Mehmet Demirkol, Kulüplerimizin transfer politikalarını değerlendirdi.
'Ozan Tufan 50 milyon euro ederdi...' 'Ozan Tufan 50 milyon euro ederdi...' 'Ozan Tufan 50 milyon euro ederdi...'

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında gündemi yorumladı.

Beşiktaş Cenk gibi oyuncuları satar

 

Transferde kulüpler oyuncuların kökenine bakarlar. Beşiktaş büyüme yaparsa Cenk gibi oyuncuları satar. O zaman burası bakılabilecek bir köken haline gelir.

Ozan Tufan 50 milyon euro ederdi!

Ozan Tufan, Bursaspor yerine Arjantin'de yetişseydi 45-50 milyon euroluk bir bedelle Avrupa'nın büyük bir takımına transfer olabilirdi. Çünkü orası vitrin.

Cenk Tosun'dan gelen para nereye gitti?

Cenk'ten gelen para nereye gitti? Önce oyuncuların maaşları ödendi. Bir büyüme modeli açısından Talisca ve Aboubakar gibi oyuncuları almak gereklilik.

Talisca'dan para kazanılabilir

Talisca'dan para kazanılabilir. Şu anda bu performansı Benfica'da gösteriyor olsaydı bitmişti iş.

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