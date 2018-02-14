15 Şubat 2018 Perşembe29 C.Evvel 1439
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Türkiye'de ele geçirildi! Dünyanın en gizemli maddesi...

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Son 40 yıla damgasını vuran dünyanın en gizemli maddesi olarak bilinen kırmızı cıva Türkiye'de ele geçirildi. Ardahan ve Kars'ta yapılan operasyonda, 25 gram kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları öne sürülen 5 zanlı yakalandı
Türkiye'de ele geçirildi! Dünyanın en gizemli maddesi...
Türkiye'de ele geçirildi! Dünyanın en gizemli maddesi... Türkiye'de ele geçirildi! Dünyanın en gizemli maddesi... Türkiye'de ele geçirildi! Dünyanın en gizemli maddesi...

Ardahan ve Kars'ta düzenlenen operasyonda, 25 gram  kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalar  sonucu, bazı kişilerin ellerindeki kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları tespit  edildi.

 

Bunun üzerine Kars ve Ardahan'daki bazı adreslere eş zamanlı  gerçekleştirilen operasyonda, Ü.S, Ş.G, B.Y, Y.Ç ve M.Ç. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 25 gram kırmızı cıva, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 8 fişek ele geçirildi. Zanlıların Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

KIRMIZI CİVA EFSANESİ NEDİR?

Varlığı yıllardır tartışılan bir civa türevidir. Kırmızı Civa, son 40 yıla damgasını vuran dünyanın en gizemli maddesi olarak bilinir. Frenginin tedavisinde kullanılması için bazı ülkelerde deneylerde kullanıldı. 1913 yılında yapılan deneylerden bir sonuç alınamadı. 1980'li yıllarda efsane haline gelen Kırmızı Civa'nın Sovyetler Birliği'nin sahip olduğu uzun menzilli nükleer füzelerde yön belirleme ve hedef ülkelerden gelen radar sinyallerini kesici olarak kullanıldığı iddia edildi.

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