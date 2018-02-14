FETÖ operasyonu: Ünlü iş adamı da gözaltında

İstanbul Polisi, bir tarım birliği üzerinden FETÖ'nün finans ayaklarından olan Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira aktarılmasıyla ilgili operasyon düzenledi.

FETÖ elebaşının talimatı sonrasında yapılan aktarımla ilgili 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında işadamı Zekeriya Mete'nin de olduğu öğrenildi.

Sözcü'nün haberine göre operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Mali Polis ekiplerince yapılan çalışmada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşını talimatından sonra Bank Asya’ya yapılan para girişleri incelemeye alındı. Çalışmalarda, 27 Ocak’ta bir tarım birliğince 3 milyon 600 bin lira, 17 Haziran 2014’te ise birliğin alt biriminden 3 milyon 800 bin lira yatırıldığı belirlendi.

Bank Asya’ya, iki ayrı havaleyle 7 milyon 400 bin liranın aktarılmasıyla ilgili, aralarında bazı yönetici ve eski yöneticilerinde bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı. Mali Polis, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 8 adrese baskın düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında işadamı Zekeriya Mete’nin de olduğu öğrenildi.