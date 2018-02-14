G.Saray Başkanı transfer yasağını ilk kez açıkladı

Galatasaray'da kritik divan kurulu toplantısı başladı. Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek tam kadro ekibiyle Divan Kurulu toplantısına geldi. Özbek, en ön sırada oturuyor. Divan toplantısına son katılımlara oranla aşırı ilgi var. Salon tamamen dolu ve çok fazla kişi de arkalarda ayakta durarak Divan Kurulu toplantısını takip etti.

TRANSFER YASAĞINI AÇIKLADI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şunları söyledi:

"Galatasaray, Türkiye'nin en şeffaf kulübüdür. Bütün hesaplar konsolide olarak açıklanır. Göreve geldik kasaya baktık 5 kuruş yoktu. Bu kadarını beklemiyordum.

Galatasaray'ın önünde dağ gibi sorunlar var. Bu yalnızca bir önceki yönetimden kaynaklanmıyor, geçmişe de dayalı... 60 milyon TL'ye yakın ödeme yaptık. Transfer yapabilmek için 19 milyon TL vergi ve sigorta borcunu derhal ödedik.

Şu an bizde oynamayan iki futbolcumuz dolayısıyla gelen transfer yasağı vardı. İkisine toplam 22 milyon TL ödeme yaptık. Ve daha sonra transfer yaptık. Göreve geldiğimizde kasada 5 kuruş para yoktu. Biz sızlanmayı, ağlamayı sevmiyoruz. Hızla çalıştık ve aynı gün borçsuzluk kağıdını alarak japon futbolcu Nagatomo'yu transfer ettik.

Ndiaye'yi biz göndermedik. Menajeri zorladı ve götürdü. Ne biz, ne de Fatih hoca gitmesini istemedi. Ndiaye'nin parasıyla borçları ödediğimiz söylendi. Manavda karpuz satmıyoruz arkadaşlar. Daha Ndiaye'nin parasını tamamen almadık.

15 gün içerisinde 18 tane loca sattık. Kulübe küsen taraftarlar yeniden kombine aldılar. 8 milyon 600 bin liralık satış yaptık bu süreçte. Taraftara Store'lara koşun dedik. 2 günde muazzam bir ciro sağlandı. Kampanya 24 saatte uçtu gitti. 5.5 milyon tl satış, yıllık cironun %6'sına denk geliyor. Stoklarımızın da %30'unu eritti.

Riva ve Florya'da yapılacak konutları en yüksek fiyattan satmak zorundayız."



DURSUN ÖZBEK: "GEÇTİĞİMİZ DÖNEM 6 MİLYON TL BAĞIŞ YAPTIM"



Galatasaray'a sadece geçen dönemde 6 milyon TL'lk bağış yaptığını ifade eden Özbek, "Her dönemde Galatasaray'a hizmet etmekten onur duydum, bugün bu durumdaysam, mutlu bir yuvanın sahibiysem bunun tek bir sebebi var o da Galatasaray'dır. Beni yetiştiren Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. Galatasaray'a verdiğim hizmetler benim Galatasaray aşkıyla verdiğim hizmetlerdir, usulsüz yaparak tek bir kuruş haram para boğazımdan geçmemiştir. Galatasaray lisesi, Galatasaray üniversitesi, Galatasaray platformunun konaklamalarına sponsorum. Okulun çamaşırları mı yıkanacak, bana ait. Hiçbirisinde kar amacı düşünmedim. Biz hizmet verdiğimiz zaman fatura kesmek zorundasınız, yasa böyle. Zamanla da buna bağışa çevirirsiniz, biz de bu bağışları yaptık. Ne kadar bu bağış, divan başkanına bırakacağım. Geçtiğimiz dönem için 6 milyon TL bağışta bulunmuşum. Peki neden böyle yazarsınız? Fatura kesmiş para almış?" dedi.