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Dirar'ın annesi anlattı! 'Çocukluğundan beri...'

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Dirar'ın annesi anlattı! 'Çocukluğundan beri...'
Fenerbahçeli Nabil Dirar, İstanbul’daki evinin kapılarını ülkesinden gelen misafirlerine açtı. Fas televizyon kanalı 2M, yıldız futbolcuyla evinde bir röportaj gerçekleştirdi.
Dirar'ın annesi anlattı! 'Çocukluğundan beri...' Dirar'ın annesi anlattı! 'Çocukluğundan beri...' Dirar'ın annesi anlattı! 'Çocukluğundan beri...'

Yeni takımındaki durumu, İstanbul’daki yaşantısı ve Fas Milli Takımı’yla çıkmaya hazırlandığı Dünya Kupası’yla ilgili görüşlerini kayda geçirdi. Bu röportaja Dirar’ın ailesi de dahil oldu.

‘Monaco’da taraftar yoktu, burada müthişler’

 

Nabil Dirar, “Monaco'yla şampiyonluklar yaşadıktan sonra Fenerbahçe'ye geldim. Bu sene bir şampiyonluk da Fenerbahçe ile yaşamak istiyorum. Fransa'da altı sene geçirdikten sonra yeni bir maceraya atılmak istedim. Ben böyle bir istek içindeyken Fenerbahçe'den teklif gelince kabul ettim. Müthiş taraftarı olan, dev bir ekibe geldim. Monaco'da bunun çok eksikliğini hissettim. Orada doğru düzgün taraftarımız yoktu” dedi.

Sarı-lacivertlilerin Fransız ekibinden kadrosuna kattığı oyuncu şöyle devam etti:

‘Evde ayrıca çalışma yapıyorum’

“Türkiye’de futbol, Avrupalı ve Afrikalı futbolcuların da katkısıyla gelişim halinde. Ülke futbolunun daha çok güce-dayanıklılığa dayalı, fiziki bir yapısı var. Ayrıca tekniğin öne çıktığını da söyleyebilirim. Fenerbahçe için elimden geleni yapıyorum. Her maça kazanmak için çıkan hırslı bir futbolcuyum. Üst seviyede kalmak için takım idmanları dışında evde çalışma yapıyorum."

‘Aatıf’ın bana çok yardımı dokundu’

"Aaatıf Chahechouhe iyi arkadaşım. Fenerbahçe’de bana çok yardımı dokundu. Çünkü kendisinin Türkçesi çok iyi. Burada yeni takımımda vatandaşım olan Faslı bir futbolcu bulduğum için çok mutluyum”

Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek dev organizasyona katılma hakkı alan takımın bir parçası olan 31 yaşındaki futbolcu konuyla ilgili Fas televizyonuna şunları anlattı:

‘Çocukluğumdan beri hayalim’

“Dünya Kupası'na katılmak hayalimizdi. Fas Milli Takımı 1998'den beri bunu başaramıyordu. Potansiyeli olan iyi bir jenerasyon yakaladık. Rusya'ya gitmeyi hak ettik. Elemelerdeki son maçta ben de gol Arma başarısı gösterdim. Benim için unutulmaz, gurur verici bir andı.

Çocukluğumdan beri hep bir gün milli takımda oynayacağımı söyler dururdum. 98 Dünya Kupası'nda Bassir ve Kamatcho'yu gördüğüm andan itibaren ise bir gün bu dev turnuvada top koşturmak en büyük hedefim haline geldi”

Dirar’ın annesi: Oğlumla gurur duyuyorum

Nabil Dirar’ın annesi ve kuzeni de FAS televizyonunun yaptığı çekimde yer aldı. Annesi ve kuzeni futbolcunun gelişimini anlattı, çocukluğundan beri iyi biri olduğunu ve futbol konusunda çok hırslı olduğunu söyledi. Dirar’ın annesi oğluyla gurur duyduğunu ve her zaman kendisi için en iyisini istediğini de dile getirdi.

MİLLİYET

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