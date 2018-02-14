15 Şubat 2018 Perşembe29 C.Evvel 1439
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Kaçakların saklandığı yer polisi bile şaşırttı!

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Kaçakların saklandığı yer polisi bile şaşırttı!
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, Sarp Sınır Kapısı'nda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, gizli bölmede saklanmış Gürcistan uyruklu 2'si kadın, 3 kişi yakalandı.
Kaçakların saklandığı yer polisi bile şaşırttı! Kaçakların saklandığı yer polisi bile şaşırttı! Kaçakların saklandığı yer polisi bile şaşırttı!

Sarp Sınır Kapısı'nda görevli Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, insan kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye'den yurt dışına çıkış yapmak isteyen Gürcistan uyruklu P.G.'nin yönetimindeki yolcu otobüsünde arama yapıldı. 

X-ray taramasından da geçirilen otobüsün orta kapı merdiveninin yer aldığı boşlukta, bir özel bölme olduğunu fark edildi. Bunun üzerine gizli bölmeyi açan ekipler, burada 2'si kadın 3 kişi bulunduğunu belirledi. Gizli bölmeden çıkarılan kaçakların, Gürcistan uyruklu olduğu saptandı. Kaçaklar ve otobüs sürücü P.G. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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