15 Şubat 2018 Perşembe29 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:27Güneş 07:52Öğle 13:24İkindi 16:16Akşam 18:44Yatsı 20:04
    • 11°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 10°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 113.455 -0.91
  • Altın: 164,309 1.04
  • Dolar: 3,7912 -0.38
  • Euro: 4,6990 -0.13

Söz dizisinde Siyon Yıldızı skandalı

»
Söz dizisinde Siyon Yıldızı skandalı
Büyük bir kitle tarafından izlenen ve özel kuvvetler askerlerinin hayat hikayesini anlatan Söz dizisinin son bölümünde Siyon Yıldızı skandalı yaşandı.
Söz dizisinde Siyon Yıldızı skandalı Söz dizisinde Siyon Yıldızı skandalı Söz dizisinde Siyon Yıldızı skandalı

"Özel Kuvvetler"deki askerleri anlatma iddiasıyla her hafta ekrana çıkan Söz dizisinin 33. bölümünde Afrin'e operasyona gidecek olan ekip gizli bir yerde toplantı yaptı. Özel Kuvvetler ekibinin toplantı yapılacak odaya gelmeden önce herhangi bir işaret olmayan zeminde, askerler geldikten sonra yapılan toplantı esnasında Siyon Yıldızı görüldü. Görüntüde askerlerin Siyon Yıldızı etrafında toplandıkları ve toplantı süresince bu görüntünün ekrana yansıdığı dikkatli gözlerden kaçmadı.

9-055.jpg

ÖZEL KUVVETLER TOPLANTI YAPARKEN GÖRÜLÜYOR

Peygamber Ocağı olarak bilinen ordumuzun en hassas birliklerinden biri olan "Özel Kuvvetler"i canlandıran dizide ortaya çıkan bu skandalın herhangi bir hatadan mı yoksa kasıtlı mı yapıldığı hakkında kamuoyu açıklama bekliyor.

Ancak dizide aynı mekan ilk gösterildiğinde zeminde herhangi bir işaret yokken, askerlerin odaya girerken çekilen görüntüsünde de Siyon Yıldızı görülmezken toplantı sırasında olması akıllara soru işaretleri getirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Söz dizisinde Siyon Yıldızı skandalıSöz dizisinde Siyon Yıldızı skandalıBüyük bir kitle tarafından izlenen ve özel kuvvetler askerlerinin hayat hikayesini anlatan Söz dizisinin son bölümünde Siyon Yıldızı skandalı yaşandı.
Terör destekçisi NATO ülkeleriTerör destekçisi NATO ülkeleriNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hiçbir NATO üyesi Türkiye kadar terör saldırısına maruz kalmadı dedi. Peki Türkiye'ye saldıran terör örgütlerinin arkasında kimler var...
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
İşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleriİşte günün gazete manşetleri
Tolga Çevik şehitler nedeniyle Tolgshow'u yayınlatmayacakTolga Çevik şehitler nedeniyle Tolgshow'u yayınlatmayacakÜnlü komedyen Tolga Çevik, Zeytin Dalı Harekatı'nda gelen şehit haberleri sonrası programını yayınlamama kararı aldığını açıkladı.
  • Bütün aşklar böyle başlar11 Şubat 2018 Pazar 08:36
  • İşte günün gazete manşetleri11 Şubat 2018 Pazar 07:00
  • İşte günün gazete manşetleri09 Şubat 2018 Cuma 07:00
  • Bu Kemal su koyuverir dememiş miydim?08 Şubat 2018 Perşembe 11:00
  • Dilipak:Cehennemin dibine kadar yolunuz var08 Şubat 2018 Perşembe 10:20
  • İşte günün gazete manşetleri08 Şubat 2018 Perşembe 07:00
  • Los Angeles Times gazetesinin yeni sahibi belli oldu07 Şubat 2018 Çarşamba 23:34
  • Cevap ve Düzeltme07 Şubat 2018 Çarşamba 16:45
  • İşte günün gazete manşetleri07 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
  • İşte günün gazete manşetleri06 Şubat 2018 Salı 07:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri