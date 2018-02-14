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CHP'nin İstanbul ve İzmir adayları belli oldu

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Hürriyet Yazarı Yalçın Bayer, CHP'nin İstanbul ve İzmir belediye başkanlığı için belirlediği adayları açıkladı.
CHP'nin İstanbul ve İzmir adayları belli oldu
CHP'nin İstanbul ve İzmir adayları belli oldu CHP'nin İstanbul ve İzmir adayları belli oldu CHP'nin İstanbul ve İzmir adayları belli oldu

CHP'de gözler olaylı kurultayın ardından ardından belediyelere ve yerel seçim için konuşulan isimlere çevrildi. İddiya göre CHP, 2019'da yapılması planlanan yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Yasemin Öney Cankurtaran'ı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de Prof. Kamil Okyay Sındır'ı gündemine aldı.

İddianın sahibi Hürriyet Yazarı Yalçın Bayer "Zamlara karşı Türkler evde rakı üretimine geçti" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti: 

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, CHP 36. Olağan Kurultayı’nda PM’yi oluştururken yerel seçimlere yönelik kritik bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Mevcut MYK üyelerinden iki ismin aday olmamasının sebebinin Kılıçdaroğlu’nun yerel yönetimler üzerinde yaptığı ‘hesap’ olduğu ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NUN TAVSİYESİYLE PARTİ MECLİSİ'NE ADAY OLMADILAR

CHP liderinin tavsiyesiyle Parti Meclisine aday olmayan bu iki isim, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır idi. Cankurtaran’ın İstanbul, Sındır’ın da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda değerlendirileceği kulislere yansıdı.

Sındır’ın yaptığı basın açıklaması bunu teyit ederken, öte yandan Kılıçdaroğlu’nun bir tarafı Rumelili olan Cankurtaran’ı geçen dönem MYK üyeliğinde yerel yönetimlere yönelik bir çok sosyal projede görevlendirerek bu sürece resmen ön hazırlık yaptığı da dikkat çekmişti.

Tarım profesörü olan Sındır, bir dönem Bornova Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra son seçimlerde parlamentoya girmişti.

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