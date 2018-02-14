Rusya'dan Kıbrıs gerilimi açıklaması

Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan krizle ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tarafları gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınmaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İtalyan haber ajansı AGI'ya, Kıbrıs kriziyle ilgili demeç verdi.

"Kıbrıs'ın MEB'indeki (Münhasır Ekonomik Bölge) gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. İlgili tarafların Doğu Akdeniz'deki gerilimi daha fazla tırmandıracak ve ihtilafları daha zorlaştıracak adımlardan kaçınması gerektiğini düşünüyoruz" diyen Zaharova, tarafların uluslararası hukuk normlarına uygun hareket edeceğini umduğunu söyledi.

"ÇÖZÜM İÇİN BARIŞÇI YOLLAR ARANMALI"

Taraflara ihtilafların çözümü için barışçı yollar arama çağrısı yapan Zaharova, yaşanan gelişmelerin Kıbrıs sorununa bilindik BM parametreleri çerçevesinde en kısa sürede çözüm bulunması gerektiğini bir kez daha kanıtladığını belirterek şöyle devam etti:

"RUSYA'NIN TUTUMU DEĞİŞMEDİ"

"Rusya'nın tutumu aynen sürüyor. Biz, Kıbrıs sakinlerinin çıkarına hizmet edecek, tüm tarafların kabul edeceği adil ve uygulanabilir bir çözümden yanayız. Kıbrıslıların bizzat bulacağı çözümü destekleyeceğiz."

RUM KESİMİ'NE TÜRKİYE "DUR" DEMİŞTİ

Kıbrıs Rum Kesimi, İtalyan Eni şirketinin kiraladığı bir doğalgaz arama gemisinin ada açıklarındaki 3. parselde yapacağı sondaj çalışmasının tatbikat yapıldığı gerekçesiyle Türk savaş gemileri tarafından engellendiğini söylemişti.