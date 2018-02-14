“Yunanistan’ın büyük bir Türkiye sorunu var. Düşmanımız, biz ne kadar iyi niyet gösterirsek gösterelim vazgeçmiyor” diye konuşan Pangalos, “En iyi Türk ölü Türk’tür. Buna inanıyorum çünkü hiç iyi Bir Türk ile karşılaşmadım” şeklinde skandal ifadeler kullandı.
15 Şubat 2018 Perşembe29 C.Evvel 1439
- E-Devlet soy ağacı yeniden açıldıABD'de bir liseye saldırı: Çok sayıda yaralı varHızla yükseliyor! S.O.S. veriyorAhmedinejad'tan Hamaney'e sert eleştiri'Birleşip, Türk askerlerine direnin' çağrısı!Eski Yunan Bakan'dan haddi aşan sözlerRusya'dan Kıbrıs gerilimi açıklamasıİran: ABD DEAŞ'lıları helikoptere bindirip...Brüksel'de Salih Müslim'den utanmazca hareket!İsrail'den 1915 olayları kararı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:27 Güneş 07:52 Öğle 13:24 İkindi 16:16 Akşam 18:44 Yatsı 20:04
- 11°C Adana
- 5°C Adıyaman
- 2°C Afyon
- -4°C Ağrı
- 6°C Amasya
- 0°C Ankara
- 10°C Antalya
- 1°C Artvin
- 10°C Aydın
- 7°C Balıkesir
- BIST: 113.455 -0.91
- Altın: 164,309 1.04
- Dolar: 3,7912 -0.38
- Euro: 4,6990 -0.13
Eski Yunan Bakan'dan haddi aşan sözler
Bir radyo programına katılan eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos, Türkiye hakkında kullandığı skandal ifadeler sarf etti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'de bir liseye saldırı: Çok sayıda yaralı varABD'de bir okulda çıkan çatışmada 20'den fazla kişinin vurulduğu belirtildi.
Eski Yunan Bakan'dan haddi aşan sözlerBir radyo programına katılan eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Theodoros Pangalos, Türkiye hakkında kullandığı skandal ifadeler sarf etti.
Rusya'dan Kıbrıs gerilimi açıklamasıTürkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan krizle ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, tarafları gerilimi tırmandıracak adımlar atmaktan kaçınmaya çağırdı.
İsrail'den 1915 olayları kararı!İsrail parlamentosu, 1915 olaylarının ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını reddetti.
ABD'yi ayağa kaldıran saldırıABD Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) Maryland’deki genel merkezi civarında çıkan çatışmada en az 3 kişi vuruldu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kaçakların saklandığı yer polisi bile şaşırttı!
- İşte Kadir Demirel'in katiline istenen ceza
- Şehit annesine hakarete anlamlı tepki!
- Hastayla hemşirenin 'geri zekalı' kavgası!
- 'Telefonu pijamasının cebinde' deyip boşandı
- Genç kız şok gerçeği mahkemede öğrendi!
- Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay kaldı!
- Uzman çavuştan nişanlısına ağlatan mektup!
- Kral olamadan hayatını kaybetti!
- Trafik cezasına kızıp öyle bir şey yaptı ki...
- Kadir İnanır: İyi ki hastaneye gelmişim...
- Şehidin annesiyle son konuşması yürekleri dağladı
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.