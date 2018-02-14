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Ahmedinejad'tan Hamaney'e sert eleştiri

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Ahmedinejad'tan Hamaney'e sert eleştiri
İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, cezaevlerindeki şüpheli ölümlerle ilgili ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'in tutumunu eleştirdi.
Ahmedinejad'tan Hamaney'e sert eleştiri Ahmedinejad'tan Hamaney'e sert eleştiri Ahmedinejad'tan Hamaney'e sert eleştiri

Eski cumhurbaşkanına yakınlığıyla bilinen "Devlet-i Bahar" adlı internet sitesinin haberine göre, Ahmedinejad, görev sürecinde yardımcılığını yapan ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan Hamid Bakayi'nin temyiz mahkemesi öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Cezaevlerinde yaşanan ölümleri eleştiren Ahmedinejad, şunları söyledi:  "Yoksulluğu nedeniyle ailesinden utanan bir adam sesini yükseltince tutuklanıp hapse atılıyor. İnsanları umarsızca tutukluyorlar, daha sonra cenazesini ailesine teslim ediyorlar. Sonra da 'uyuşturucu bağımlısıydı intihar etti' diyorlar."

 

İnsanların bu durumdan şikâyetçi olduğunu, ancak başvuracakları merci olmadığını öne süren Ahmedinejad, "Rehber (İran lideri Ali Hamaney) dahi yargının işleyişi ve diğer kurumların tutumundan sorumlu olmadığını söylüyor. Devlet ve hükümet tarafından ezilen biri ne yapmalıdır? Dünyanın neresinde zulüm payidar oldu ki burada olsun?" ifadelerini kullandı.

İran'da geçen ay "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan İran asıllı Kanada vatandaşı akademisyen Kavus Seyyid İmami'nin Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde intihar ettiği duyurulmuştu.

Ülkedeki bazı kesimler tarafından "şüpheli" görülen olayın duyulmasının ardından son yıllarda İran'daki hapishanelerde meydana gelen ölümler ülke medyasının gündemine oturmuştu. Öte yandan Ahmedinajed'ın cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde yardımcılığını yapan Hamid Bakayi, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 63 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

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