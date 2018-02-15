15 Şubat 2018 Perşembe30 C.Evvel 1439
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Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı artacak

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Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı artacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak.
Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı artacak Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı artacak Meteoroloji açıkladı: Hava sıcaklığı artacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesiminin yüksekleri (Toroslar) ile öğle saatlerinde Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Tokat çevreleri ile Ordu'nun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların Muğla il geneli ile İzmir ve Aydın'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle güney, güneydoğu kesimlerde doğu, Marmara ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı, Güney Ege kıyıları ile Çeşme çevrelerinde kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek.

 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 11
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu 11
İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 14
Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri yağmurlu
20
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13

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