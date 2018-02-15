Yok artık Ali Koç! 100 milyon Euro'luk anlaşma

Fenerbahçe'de bir önemli gelişme de mali kaynak konusunda yaşanıyor. Başkan Adayı Ali Koç'un, üyelerle yaptığı toplantıda, "Güçlü bir sermaye koyacağım" çıkışıyla yönetim de hareketlendi. Koç'un sözünü ettiği miktarın ne olacağı konusunda yapılan çalışmalarda 100 milyon euro rakamına ulaşıldı.
Türk Lirası karşılığı 470 milyonu geçen paranın Ali Koç tarafından sponsorlar vasıtasıyla kulübe gireceği de tespit edildi. Başkan Aziz Yıldırım da bu gelişme üzerine hemen harekete geçti.
AŞAĞI KALMAYACAK
Yıldırım'ın da Ali Koç'un koyacağı miktarda bir kaynak sağlamak için çalışmalar yaptığı öğrenildi. Başkan Yıldırım'ın yeni kurulacak yönetimde paralı iş adamlarından sağlayacağı sponsorluk gelirleriyle, Ali Koç'un vadettiği ölçüde bir rakamı ortaya koymak için önemli girişimler yaptığı da belirtildi. Bu konuda Yıldırım'ın yaptığı girişimlerin çok olumlu ilerlediği şeklinde bilgiler de var.
40 YAŞ ALTINDA KOÇ EĞİLİMİ
Kongre rüzgarlarının sert şekilde estiği F.Bahçe'de, bugünlerde 'Seçimi kim kazanacak?' sorusu da en çok konuşulan konulardan. Üyelerin nabzını tutan camianın tecrübeli isimleri, gençlerde Ali Koç'a yönelik ciddi bir eğilim olduğunu söylüyor. Özellikle 40 yaş altı üyelerin Koç'a ağırlıklı olarak destek vereceği iddia ediliyor. 40 yaş üstünde olanların eğilimi ise Yıldırım.
- YPG'nin insansız hava aracı düşürüldü!ABD'li bakanı uyardılar: Osmanlı tokadı...ABD'den skandal 'YPG' teklifi!ABD'den TBMM'ye kritik ziyaret!AK Parti İzmir İl Başkanı görevden alındı!Türkiye'nin yeni silahı Yunanistan'ı korkuttuYakalanan terörist: ABD'den gelenler de...Aniden karar verdi! Ameliyat olduAziz Yıldırım'dan 20. yıl mesajıEski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:27 Güneş 07:52 Öğle 13:24 İkindi 16:16 Akşam 18:44 Yatsı 20:04
- 17°C Adana
- 12°C Adıyaman
- 9°C Afyon
- 2°C Ağrı
- 8°C Amasya
- 3°C Ankara
- 16°C Antalya
- 11°C Artvin
- 11°C Aydın
- 10°C Balıkesir
- BIST: 115.394 1.71
- Altın: 164,230 -0.04
- Dolar: 3,7733 -0.47
- Euro: 4,7107 0.25
Yok artık Ali Koç! 100 milyon Euro'luk anlaşma
Fenerbahçe'de bir önemli gelişme de mali kaynak konusunda yaşanıyor. Başkan Adayı Ali Koç'un, üyelerle yaptığı toplantıda, "Güçlü bir sermaye koyacağım" çıkışıyla yönetim de hareketlendi. Koç'un sözünü ettiği miktarın ne olacağı konusunda yapılan çalışmalarda 100 milyon euro rakamına ulaşıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili flaş açıklama
- Doktorlar şok oldu! 14 aylık bebeğin böbreğinde...
- Vatandaşlar tekme tokat dövüp polise teslim etti
- 'Sivil de biziz Kürt de biziz'
- Hastaneyi karıştıran olay!
- 15 günde 3 kez kalbi durdu
- Nuray Öğretmen dünyada ilk 10’da
- Kaçakların saklandığı yer polisi bile şaşırttı!
- İşte Kadir Demirel'in katiline istenen ceza
- Şehit annesine hakarete anlamlı tepki!
- Hastayla hemşirenin 'geri zekalı' kavgası!
- 'Telefonu pijamasının cebinde' deyip boşandı
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.