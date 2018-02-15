15 Şubat 2018 Perşembe30 C.Evvel 1439
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Tamamen elektriklisi geliyor

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Tamamen elektriklisi geliyor
Opel ilk elektrikli Corsa modelini 2020 yılında piyasaya sürecek
Tamamen elektriklisi geliyor Tamamen elektriklisi geliyor Tamamen elektriklisi geliyor

Opel, en çok satan modeli olan Corsa'yı 2019 yılında yenilemesinin ardından 2020'de de tamamen elektrikle çalışan modelini piyasaya sürecek. 

Elektrikli Corsa, Renault Zoe gibi küçük sınıfta yer alan elektrikli otomobillere rakip olacak.

Avrupa'da geçtiğimiz yıl sadece 1981 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştiren Opel böylece, geçen yıl Peugeot'a satılmasının ardından üretimden kaldırılan Opel Ampera-E'nin bıraktığı boşluğu da dolduracak.

Alman markanın en çok satan modeli olan Corsa, geçtiğimiz yıl 231 binlik bir satışa ulaştı. Aracın bundan sonraki tüm versiyonlarının üretimi sadece İspanya Zaragoza'da bulunan fabrikada yapılacak.

Öte yandan Opel, 2024 yılına kadar tüm modellerinin elektrikli veya hibrit versiyonları da satışa sunmayı planlıyor. 2020 yılına kadar ise aralarında Grandland X SUV'un da olduğu 4 farklı modelin elektrikli veya hibrit alternatifleri piyasaya sürülecek.

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