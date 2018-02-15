15 Şubat 2018 Perşembe30 C.Evvel 1439
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Facebook yaptı! Temmuzda satışa çıkacak

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Facebook yaptı! Temmuzda satışa çıkacak
Teknoloji endüstrisinden kaynaklara göre, Facebook temmuz ayında satışa sunacağı Aloha ve Fiona kod isimli cihazlarıyla akıllı hoparlör pazarına giriş yapıyor
Facebook yaptı! Temmuzda satışa çıkacak Facebook yaptı! Temmuzda satışa çıkacak Facebook yaptı! Temmuzda satışa çıkacak

DigiTimes’ın haberine göre, Facebook Aloha ve Fiona kod isimli akıllı hoparlörleriyle teknoloji devlerine rakip olmaya hazırlanıyor. Amazon’un Alexa’sına rakip olarak geliştirilen akıllı hoparlörlerden bir tanesinin 15 inçlik bir dokunmatik ekrana sahip olacağı belirtildi.

Facebook’un bu alana gireceğine dair daha önce de birçok haber ortaya çıkmıştı. Örneğin geçtiğimiz yılın ağustos ayında Bloomberg konuyla ilgili bir haber yapmış ve Facebook’un iki farklı akıllı hoparlörü yaz aylarında satışa sunacağını belirtmişti.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in akıllı ev teknolojilerine karşı kişisel bir ilgi duyduğu biliniyor. Zuckerberg, evini otomasyona bağlayan Jarvis isimli bir dijital asistan programlamıştı.

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