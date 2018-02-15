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Ozan Tufan için sürpriz iddia

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Ozan Tufan için sürpriz iddia
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'la sorunlar yaşadıktan sonra kadroda yer bulamayan Ozan Tufan'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Ozan Tufan için sürpriz iddia Ozan Tufan için sürpriz iddia Ozan Tufan için sürpriz iddia

Ozan Tufan'a Çek ekibi Slavia Prag talip oldu. Çek ekibinin, kiralama konusunda yönetimle temasa geçtiği iddia ediliyor.
 
Slavia Prag'ın Ozan'ı kiralamak istediği, son kararı genç oyuncunun vereceği belirtildi.
 
Yönetimin, Kocaman'ın Ozan Tufan'ı affetme konusunda isteksiz olması nedeniyle transfere olumlu baktığı ileri sürüldü.
 
23 ŞUBAT'A KADAR AÇIK
 
Çek Cumhuriyeti'nde ara transfer dönemi 23 Şubat'a kadar açık. Ozan teklif kabul ederse Slavia'da Miroslav Stoch ve eski Bursasporlu Tomas Necid ile birlikte forma giyecek.
 
Slavia Prag, 16 takımlı Çek Ligi'nde 16 maç sonunda Viktoria Plzen'in ardından ikinci sırada yer alıyor (Fotomaç)

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