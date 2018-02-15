Robinho'dan Türkiye ve Sivas itirafı

Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho, çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Robinho'nun sözleri...

'Küçük ama güzel şehir'

Menajerler aracılığıyla ilk teklif geldikten sonra ben de bazı görüşmelerde bulundum. İlk işim hem Türkiye'de oynamış hem de Sivas'ta teknik direktörlük yapmış Roberto Carlos başta olmak üzere eski Fenerbahçeli Alex de Souza, eski Sivassporlu Cicinho ve yine eski Fenerbahçeli Diego'yu aramak oldu. Hepsinden, özellikle de Roberto Carlos'tan çok iyi şeyler duydum. Roberto Carlos, bana 'Hemen git' dedi. İlk görüşmemizde de ne kadar ciddi bir teklif olduğunu ve ne kadar iyi bir kulübe geldiğimi hemen anladım. O yüzden başkana (Mecnun Odyakmaz) özellikle teşekkür ederim. Sivas küçük ama güzel bir şehir. Ailem burada ve futbol dışında onlarla vakit geçiriyorum. Gerçekten çok mutluyum. Şehrin küçük veya soğuk olması o kadar önemli değil. Burası futbol oynanacak bir kulüp ve şehir."

'Ronaldo bir fenomen'

"Sayamayacağım kadar ünlü ve yetenekli futbolcu ile oynadım. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse bunlar arasında benim için en iyisi Ronaldo. Onunla oynayanlar bilir; O gerçek bir fenomendir... Brezilya Milli Takımı'nda oynamak benim için zor görünüyor ama futbolda ne olacağı belli olmaz. Ben Sivasspor'da çok çalışıp yine milli takımda olabilmek için elimden geleni yapacağım."

'Keşke Alex de olsaydı'

"Türkiye'de ve dünyada çok fazla Brezilyalı oyuncu oynuyor. O yüzden her ligde arkadaşım var. Türkiye'de şu an Beşiktaş'tan Love ile görüşüyorum. İkimiz de aynı hafta gol attık ve ikimiz adına da iyi oldu. Hem ben hem de Love gollere devam edeceğiz. Unutmadan söylemek isterim; keşke çok iyi arkadaşım olan Alex de Souza da hala Türkiye'de olsa ve oynasaydı."

'Hiç teklif almamıştım'

"Daha önce Türkiye'den hiç teklif almamıştım. İlk teklif Sivasspor'dan geldi ve şimdi buradayım. Gözlemlerim, çok zor ve kaliteli bir lig mücadelesi olduğu yönünde. Özellikle sert stoperler var. Forvetler de çok iyi, gol atmanın zor olduğunu ilk 3 hafta içinde gördüm. Genel durumumuz itibariyle şu an için şampiyonluk yarışı bizi pek ilgilendirmiyor. Fakat bundan sonra her maçı takımımın kazanması için üzerime düşeni yapacağım."

Samet Aybaba: Gençlere örnek

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da dünyaca ünlü bir yıldızla çalışmanın haklı heyecanını yaşıyor. Robinho'nun geçmişte yaptığı işlere ve oynadığı takımlara takılmadan, adeta kendisini ispat için uğraşan bir futbolcu gibi mücadele ettiğini belirten Aybaba, şu görüşlerini paylaştı:

"Robinho'yu ilk 3 hafta ilk 11 de oynatmadım. Çünkü O'na ihtiyacım var. Ama böylesine dünya yıldızı oyuncu oynamıyorum diye hiç kapris yapmadı. Galatasaray maçının 2. yarısı neredeyse tamamen ısındırdım ama oyuna alma şansımız olmadı. Buna rağmen maç sonu galibiyete en çok sevinen oyuncu Robinho'ydu. Gençler için iyi bir örnek, çok çalışıyor ve tam bir profesyonel..."

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