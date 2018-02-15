15 Şubat 2018 Perşembe30 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:27Güneş 07:52Öğle 13:24İkindi 16:16Akşam 18:44Yatsı 20:04
    • 17°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 3°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 11°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 115.394 1.71
  • Altın: 164,230 -0.04
  • Dolar: 3,7733 -0.47
  • Euro: 4,7107 0.25

Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı

»
Alt-üst soy raporu sorgulama sayfası kullanıma yeniden açıldı. Bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi.
Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı
Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı Saatte 200 bin alt-üst soy raporu alındı

"Alt-üst soy raporu" sorgulama sayfası kullanıma yeniden açıldı. Bu sabah saat 08.00'e kadar yaklaşık 1 milyon 400 bin belge üretildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, e-Devlet'ten alınmaya başlanan ve aşırı yoğunluktan dolayı geçici olarak durdurulan "alt-üst soy raporu"nun paylaşımı gece yeniden başladı.

SABAHA KADAR 1 MİLYON 400 BİN BELGE

"Alt-üst soy raporu"na vatandaşlarca yine yoğun ilgi gösterildi. e-Devlet üzerinden gece kullanıma açıldığı dakikadan itibaren bu sabah 08.00'e kadar 1 milyon 400 bin belge üretildi. Vatandaşlarca saatte yaklaşık 200 bin belge oluşturuldu.

Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri yer alıyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
YPG'nin insansız hava aracı düşürüldü!YPG'nin insansız hava aracı düşürüldü!Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Mehmetçik ve ÖSO güçleri Kude köyünü ele geçirdi, böylece 54 noktada kontrol sağlandı.
ABD'li bakanı uyardılar: Osmanlı tokadı...ABD'li bakanı uyardılar: Osmanlı tokadı...Amerikan CNN kanalı, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye ziyaretinde “Osmanlı tokadı yeme ihtimaliyle yüz yüze” olduğunu yazdı.
ABD'den skandal 'YPG' teklifi!ABD'den skandal 'YPG' teklifi!Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Brüksel'de yaptığı açıklamada, ABD'nin 'YPG'yi PKK'dan ayırıp, PKK'ya karşı savaştıralım' teklifinde bulunduğunu açıkladı.
ABD'den TBMM'ye kritik ziyaret!ABD'den TBMM'ye kritik ziyaret!ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess A. Mitchell, TBMM'yi ziyaret etti.
AK Parti İzmir İl Başkanı görevden alındı!AK Parti İzmir İl Başkanı görevden alındı!AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican, görevden alındı. Delican'ın yerine bu görevi daha önce de yapmış olan AK Parti eski İzmir Milletvekili Aydın Şengül atandı.
Türkiye'nin yeni silahı Yunanistan'ı korkuttuTürkiye'nin yeni silahı Yunanistan'ı korkuttuTürkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda yerli üretim İHA, helikopter, mühimmat dahil ileri teknoloji kullanması Yunanistan'ın kendini sorgulama sebebi oldu.
  • Yakalanan terörist: ABD'den gelenler de...15 Şubat 2018 Perşembe 13:30
  • Aniden karar verdi! Ameliyat oldu15 Şubat 2018 Perşembe 13:29
  • Eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü gözaltına alındı15 Şubat 2018 Perşembe 13:24
  • Boydaklara yeni operasyon! Gözaltılar var15 Şubat 2018 Perşembe 13:21
  • Nasıl yakalandığını anlattı! 60 saniyede paket15 Şubat 2018 Perşembe 13:14
  • "Bu sayı Afrin'deki terörist sayısının yüzde 15'i"15 Şubat 2018 Perşembe 13:05
  • İran PKK'yı vurunca ABD harekete geçti!15 Şubat 2018 Perşembe 12:40
  • Bostancı'dan CHP'ye sert sözler15 Şubat 2018 Perşembe 12:36
  • İnternetten alışveriş yapanlar dikkat!15 Şubat 2018 Perşembe 12:35
  • Bakan Albayrak'tan flaş çağrı!15 Şubat 2018 Perşembe 12:26
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri